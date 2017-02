Fossiljakt i Sør-England

Ved Dorset i Sør-England kan du vandre på endeløse strender, oppleve skulpturelt landskap og besøke pittoreske landsbyer. Men påfallende mange løfter på steiner og roter i sanden. De er på jakt etter fossiler.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Første gang publisert i VI OVER 60 september 2014

Vi trodde løftet om at alle kan finne fossiler var et slags markedsføringsstunt for å trekke turister i kjølvannet av filmen Jurassic Park. Men faktum er at Dorset er et av de områdene i verden hvor det er mest fossiler fra juratiden. I slike mengder at det er fritt frem å ta med seg det du måtte finne, med mindre du skulle kommer over noe som hører hjemme på et museum. For eksempel et gedigent dinosaurus-fotspor. Og slikt dukker jevnlig opp, også fossiler av hele dinosaurer eller fiskeøgler. Du har imidlertid ikke lov til å hugge i berget. Det er bare lov å ta med det du finner på stranden eller i jorden.

JURASSIC COAST

En 150 km lang strekning mellom Old Harry ved Bournemouth og Exmouth i Dorset, England. Området står på Unescos verdensarvliste og er rikt på fossiler fra juratiden. Så lenge man ikke hugger i fjell eller er innenfor nasjonalparken er det lov å ta med seg fossiler. Beste tid for fossiljakt er vinterhalvåret, særlig etter uvær.

Størst er sjansen for å finne noe spennende om du deltar på en organisert fossiltur. Guidene vet hvor du skal lete og de kan lære deg å bruke hammer og meisel på riktig måte. Steinene må gjerne splittes for at du skal finne et spennende fossil. På en organisert tur vil du få med deg mye nyttig informasjon og trolig bli inspirert til å fortsette fossil­jakten på egen hånd.

Vinterhalvåret er beste tid for fossiljakt. Etter et uvær blir sand og mudder vasket ut og nye fossiler dukker opp. Dessuten er det færre turister på denne tiden. På sommeren kan det være ganske folksomt her, ikke bare på grunn av fossilene, men på grunn av at dette er blant de mest storslåtte landskaper i hele Storbritannia.

Skrekkøgler og monstre

Jurassic Coast er 150 kilometer lang og strekker seg fra Old Harry Rocks sør for Bournemouth, til Exmouth i vest. I 2001 kom denne kyststrekningen, som første sted i Storbritannia, på Unescos Verdens naturarvliste – World Heritage Site. Altså rangert på linje med steder som Grand Canyon, Great Barrier Reef og vår egne Geirangerfjord, Nærøyfjord og Vega-øyene.

Jura-kysten er unik fordi den er verdens mest komplette snitt gjennom avsetninger fra jura-­tiden. I tillegg finnes både eldre og yngre avsetninger, fra trias og kritt. Til sammen gir de innblikk i 185 millioner av jordens levetid. Eller sagt på en enkel måte: Langs en strekning på 150 kilometer kan du få innblikk i 185 millioner års historie. Det er geologien som har gjort at stedet er kommet på den fasjonable verdensarvlisten.

Men området har mer å by på. Her ligger naturfenomener på rekke og rad. Variasjonene i landskapet er store, fra steile klipper til myke åser med grønt gress. Spredt rundt ligger små, koselige landsbyer.

Langs hele kyststrekningen er det lagt opp stier og vandringsveier. En tur langs disse tar deg på eventyrlig vis gjennom historien. Her kan du ­vandre på nærmest endeløse rullestein-strender og oppleve klippeformasjoner som tar pusten fra en. Noen steder er klippene kritthvite av kalk, ­andre steder er de røde – farget av jernmalm.

Men landskapet er i stadig forandring. Naturen forsyner seg av klippekantene, skaper nye formasjoner og former, og nettopp derfor gjøres stadig nye fossilfunn. Ved at klippene eroderer avdekkes nye områder. Som da det ble funnet fossiler av en 16 meter lang pilosaurus, en av de største rovøglene som noensinne har levd i havet. Den endte sine dager for rundt 150 millioner år siden. I dag kan du se en modell av monsteret utstilt på Dorset Country Museum i Dorchester.

Fossiljakt

Skal du på fossiljakt er det beste området mellom Charmouth og Lyme Regis på den vestligste delen av Jura-kysten. Her er det store muligheter for å finne ulike fossiler, til og med bein fra ichthyosarer (fiskeøgle) og marine reptiler.

Lyme Regis er en trivelig landsby. Et sted man kan bo noen dager for å lete etter fossiler, slappe av på stranden, gå på oppdagelsesferd i butikkene og spise på små, trivelige kafeer. Eller for å spasere på strandpromenaden.



Her dreier det meste seg om fossiler. Det organiseres fossilturer som er vel verd å være med på. Skulle du mangle utstyr selges det overalt i den lille byen. Finner du ikke selv et fossil, så kan de kjøpes i alle mulige former: Rene fossiler, avstøpninger av forhistoriske reptiler eller vakre fossilsmykker.

Her arrangeres jevnlige fossilfestivaler som samler fossilentusiaster fra hele verden. Det kan være spennende å få med seg Lyme Regis Museums arrangementer. Da kan du for noen få pund kjøpe et fossil som du selv pusser til med sandpapir.



Singel og sand – og litt av en strand

Omtrent midt på Jura-kysten ligger Weymouth hvor seiløvelsene under OL i London pågikk. Weymouth er en travel fiskerby, men også et populært sted for turister. Ikke minst på grunn av den fine strandpromenaden. Her finnes overnattingstilbud og spisesteder i alle kategorier. Byen er et fint utgangspunkt for å oppleve Jura-kysten. Det går fossil-busser mellom Exeter og Bournemouth for dem som ikke reiser med egen bil.

Mange av de mest spennende områdene finnes like ved Weymouth. Blant annet Chesil Beach, som er en 28 kilometer lang barriere av småstein – med innsjøen The Fleet på innsiden. Dette er regnet som en av de fineste rullestein-strendene i verden. I den ene enden er steinene små som peanøtter, mens de blir større og større mot Portland-siden. Det sies at før i tiden fant smuglere ut hvor de var kommet i land ved å vurdere størrelsen på steinene. Husk at siden dette området ligger i en nasjonalpark er det ikke lov til å ta med seg stein herfra. Ikke en gang prins Charles fikk lov til det.

Fra Portland til Durdle Door

Fra Weymouth er det kort vei til halvøyen Portland og hovedattraksjonen Portland Bill. Her troner det majestetiske fyret over en vill og forreven kyst. Fyret huser et interessant besøkssenter. Stein fra Portland er kjent over hele verden, og blant annet brukt under restaureringen St Paul’s Cathe­dral.

Fra Weymouth er det også kort vei til det spektakulære landskapet ved West Lulworth, et landskap som preges av røde klipper, underlige steinformasjoner og inneklemte sandstrender. Her ligger den hesteskoformede bukten Lulworth Cove og naturfenomenet Durdle Door, formet av naturen gjennom årtusener.

Ved Lulworth er det mulig å leie kajakker eller være med på organisert kajakktur til de fantastiske strendene og oppleve klippene og formasjonene fra sjøsiden. Kajakkene er brede og stødige og det kreves ingen padleerfaring fra før. Kanskje kan du gjøre strandhugg og komme hjem med ditt eget fossil.