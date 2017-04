Eva holdt seg oppdatert på pensjon og økonomi ved å lese VI OVER 60. Det tjente hun på.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Pensjonsekspert Harald Engelstad skriver om Eva, som etter at mannen døde, ikke fikk etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse. Eva var heldigvis godt oppdatert gjennom kurs og ved å lese VI OVER 60, og klaget på avslaget. Det lønte seg. Hun vant frem og får 162.000 kroner årlig så lenge hun lever.

HELSE

Legemidler: Bruker du flere ulike medisintyper fast? Da kan du ha rett til og god nytte av en legemiddelgjennomgang hos fastlegen din. For risikoen øker for at du får problemer dersom du behandles med legemidler for flere sykdommer samtidig.

MENNESKER

Møte med: Rune Larsen har over 50 år som artist bak seg, men har ingen planer om å bli pensjonist. Ved siden av musikken er familie og tro viktig. Og kampen mot rus som ikke kommer fra sin kristne tro, men fra solidaritetstanken fra arbeiderbevegelsen.

INSPIRASJON OG TIPS

Nostalgi: Polaroidkameraet fra 70-tallet har nærmest kultstatus blant entusiaster og nye «instant»-kameraer er nå kommet på markedet.

REISE

Opplevelser: Jakten på det gode liv førte sjefredaktør Anne Marit Hjelme til Lanzarote. På den golde øya fant hun mening og skjønnhet, et sted der hun følte seg hjemme. For Lanzarote er mye mer enn de travle turistbyene. Bare noen kilometer inn i landet finner du et rolig hverdagsliv i idylliske hvite landsbyer.

