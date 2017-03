Aprilutgaven med nye faste sider – mer nytte og inspirasjon

VI OVER 60 har fornyet seg både når det gjelder utseende og innhold!

Fremover vil du finne dette i hver utgave:

Spørsmål og svar om: Pensjon, familiejuss, økonomi og rettigheter i overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist.

Arbeidsliv i moden alder – i april kan du lese om Wenche Veiersted som har startet sin egen konsulentvirksomhet innen mote og interiør.

Liker du å lese? Jan Vincents Johannessen er først ut i vår nye serie «Bokormen». Forfatter og tidligere overlege ved Rikshospitalet trekker frem bøker som har betydd mye for ham.

Den røde telefonkiosken rommer mange minner. Fra og med april vil vi fortelle om ting og fenomener de fleste av oss husker og har et forhold til.

Vi gir også plass til faste spalter om vin, bil, hage og mote – tema leserne våre har etterlyst. Det blir også mer om mat: Praktiske mattips for deg som er alene og «mat som medisin» – hvilke matvarer er bra for oss, og hvorfor? I tillegg har vi de faste helseartiklene som favner både om kropp, sinn og livsstil.

Nytt fra aprilutgaven er også praktiske forbrukertips. Vi starter med å se på hvilken mobiltelefon som passer for godt voksne.

Du vil fremdeles finne de gode og dyptpløyende artiklene om tema som angår deg i din livsfase. Vi intervjuer mennesker som har levd en stund og som har saker de brenner for. For eksempel at seniorer må tas med i beslutningsprosessene i samfunnet: Alder er ingen hindring.

Og ekspertene våre veileder deg i jungelen av lover og regler som har betydning for deg og din familie. I aprilutgaven har familieadvokatene satt opp en sjekkliste over hva du bør få ned på papiret før for sent. Lurer du på hva «samordning» er? Pensjonsrådgiveren forklarer og gir deg eksempler på hvem som vinner og hvem som taper.