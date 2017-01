Fyrtårnferie i England

Fra lampehuset på Belle Tout Lighthouse skuer du lastebåter og ferger på Den engelske kanal, kritthvite, steile klipper og grønne, slakke enger hvor kuer og sauer beiter fredelig.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2014

Belle Tout Lighthouse har en særdeles dramatisk fortid, men det er ikke bare historien som er dramatisk, selve beliggenheten kan ta pusten fra de fleste. Fyret fra 1832 balanserer på kanten av de hvite, forrevne klippene som er spesiell for dette området. Sakte, men sikkert spiser naturen seg innpå, i gjennomsnitt eroderer hvert år 60 centimeter av klippekanten – noen år mer, andre år ingen ting. For en tid siden sto fyret i fare for å rase i havet og i 1999 flyttet de hele den massive steinbygningen 17 meter.

Belle Tout Lighthouse ligger ved Beachy Head i East Sussex, mellom Eastbourne og Brighton. Navnet Belle Tout kommer fra fransk eller keltisk og henspiller på den storslåtte utsikten.



En gang i tiden var lampehuset fylt med kraftige, oljedrevne lamper som sikret sjøfarende en rimelig trygg ferd i det farlige farvannet langs Eastbourne-kysten. I 2010 åpnet Belle Tout Light­house dørene for overnattingsgjester, og toppen av fyret er gjort om til en lys og trivelig salong med 360 graders utsikt. Herfra kan gjestene på det unike bed and breakfast-hotellet samle seg til ettertanke eller bare nyte den fantastiske utsikten – se solen gå ned i havet ved klippene Seven Sisters eller at den kommer opp over Beachy Head.

Rom med utsikt

Fra Gatwick flyplass er det en knapt to timers kjøre­tur til fyret. Siste del gjennom naturskjønt landskap, forbi små landsbyer og videre ut mot kysten og de spesielle, hvite klippene som vi kjenner fra sangen The White Cliffs of Dover, kanskje mest kjent med Vera Lynn.

På lang avstand ser vi fyret Belle Tout på toppen av klippen som har gitt navn til fyret – Belle Tout. Utenfor står verten Ian og ønsker oss velkommen innenfor de tykke murene hvor han viser oss rundt og fører oss opp de smale steintrappene til vårt rom – Keeper’s Loft, fyrmesterens loft – det eneste rommet i selve fyrtårnet. De fem andre rommene ligger i hovedbygningen ved foten av tårnet.

Ian forteller at til tross for de enkle forholdene er dette hans favoritt og det mest etterspurte rommet. Kanskje først og fremst fordi det virkelig gir følelsen av å bo på et fyr. Og det er kanskje det minste rommet vi har bodd på noen gang. Det er plass til et par små stoler, noen skap og ikke noe særlig mer. Baderommet er nesten like stort som selve rommet. Man må klatre opp en smal stige for å komme opp til dobbeltsengen, som er plassert på en mesanin 2,5 meter over gulvet.

Et bittelite vindu gir en fenomenal utsikt mot klippens høyeste punkt, Beachy Head og mot fyrtårnet som erstattet Belle Tout i 1902. Til tross for at Beachy Head Lighthouse er 45 meter høyt ser det lite ut der det ligger nedenfor den 162 meter høye klippen. De andre rommene er mer normale, trivelige og lyse – alle med storslått utsikt.

I annen etasje er det en fellessalong med utsikt over havet. Salongen i lampehuset byr som nevnt på fantastiske 360 graders utsikt. I tillegg er det en riktig koselig salong hvor vertskapet byr på utmerket frokost. Middagen kan inntas i den idylliske landsbyen East Dean som ligger fem minutter unna med bil eller 40 minutters spasertur. Her kan du spise på den klassiske puben Tiger Inn eller på restauranten Thai Terre. Ti minutter unna finner du badebyen Eastbourne hvor det er restauranter og spisesteder av alle slag.

En hunndjevels kjærlighetsrede

I salongen byr Ian hver ettermiddag på et glass vin eller en øl. Han er entusiastisk og forteller mer enn gjerne om fyrets mangslungne historie. Det var spesielt mange skipsulykker på denne kyst­strekningen, og på slutten av 1600-tallet ble det satt opp et enkelt fyr for å hjelpe de sjøfarende. Belle Tout Lighthouse sto ferdig i 1832, men fikk ganske kort levetid som fyr på grunn av problemer med erosjon og at det ofte lå tett tåke over klippe­kanten, noe som gjorde det vanskelig for sjø­farende å se lyset.

Det ble besluttet å bygge nytt fyr nedenfor klippene ved Beachy Head. Det var en utfordring siden alt materiell måtte sendes over klippekanten med en provisorisk taubane. Lyset fra Belle Tout blinket for siste gang i oktober 1902, da det nye fyret ble tent.

Dette innledet en brokete historie for den gamle fyrstasjonen. De første årene fungerte det som tea-shop. Siden ble det solgt til private og fungerte i flere omganger som bolig. Under krigen ble det bombet sønder og sammen for så å bli bygget opp og restaurert på 50-tallet. I 1986 ble det solgt til BBC, som blant annet brukte det i TV-serien Life and Loves of a She-Devil (En hunndjevels bekjennelser) basert på en roman av Fay Weldon.

På slutten av 1900-tallet sto fyret i akutt fare etter at store deler av klippene falt ut. En storstilt redningsaksjon ble igangsatt. Det ble bygget nytt fundament under fyret slik at det kunne heves og flyttes 17 meter inn fra klippekanten. Rundt 2025 må fyret trolig på flyttefot igjen.

I 2008 ble Belle Tout solgt til David og Barbara Shaw som har restaurert og tilbakeført fyret til fordums prakt. I 2010 åpnet Belle Tout som bed and breakfast-hotell, og det er, til tross for at det aldri har vært markedsført, blitt svært populært blant dem som ønsker en unik opplevelse.

Fine turmuligheter

Belle Tout Lighthouse ligger i et av de vakreste landskapene i hele England, midt i South Downs National Park. På den ene siden er det myke, grønne enger hvor kuer og sauer tilsynelatende lever harmonisk. Det er små, historiske landsbyer med trange gater. Mot Den engelske kanal reiser de hvite kalkklippene seg før de møter et hav som noen dager er asurblått, andre dager frådende og vilt. Fra lampehuset på Belle Tout kan du studere variasjonene og nyansene i vær og lys.

Landskapet byr også på fine turmuligheter. Det er anlagt et nett av stier og landskapet er lett å ta seg frem i. Et populært turmål er «Seven Sisters». Det er som navnet forteller, syv topper langs klippe­kanten, vestover fra Belle Tout. Ved Birling Gap, bare ti minutters spasertur fra fyret, er det mulig å ta seg ned til stranden via en trapp. Husk å følge med på de oppslåtte tidevannstabellene, for tidevannet kommer raskt og tidevannsforskjellen er stor. Mot øst er det en fin tur til Beachy Head, det høyeste punktet langs klippekanten. Herfra kan du fortsette videre til badebyen Eastbourne. Turen fra fyret til trivelige Eastbourne tar to-tre ­timer i rolig gange. Orker du ikke å gå tilbake koster det cirka ti pund å ta drosje. Og drosjesjåføren vet som alle i området, hvor Belle Tout ligger.