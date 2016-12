Tidlig opp for å TRENE

Først styrketrening, så morgenkaffe. Sprekingene står tidlig opp i Steinkjer.

Tekst og foto: Håvard Zeiner

Første gang publisert i VI OVER 60 mars 2014

Det er nesten umulig å finne en ledig parkeringsplass utenfor treningssenteret 3T i Steinkjer denne mandagsmorgenen. Selv om klokken bare er halv ni, er folk i gang med ukens første trening.

50 faste seniortrimmere

Ifølge daglig leder på treningssenteret, Therese Vådahl, er det en fast gjeng på rundt 50 personer i aldersgruppen 65 og oppover som jevnlig møter opp. En av dem er Wenche Magelssen Kløvjan (72). Hun trener tre ganger i uken, først og fremst styrketrening og sykling. Selv om mange har møtt opp for å trene, synes hun flere på hennes alder burde holde seg i aktivitet.

– Jeg synes det er rart at det ikke er flere pensjonister som trener her, sier hun.

Blir viktigere og viktigere

Audun Kolstad, som blant annet har vært ansatt i Olympiatoppen og trent Petter Northug jr., vet mer om trening enn de fleste. I dag er 68-åringen pensjonist. Det betyr ikke at han ligger på latsiden. Fra slutten av 60-tallet har han vært primus motor i et lokalt skilag i Steinkjer, og det å holde seg i form er like selvfølgelig nå som da han var yngre. Kolstad råder imidlertid dem som vil begynne å trene til å ta det rolig i starten.

– Det gjelder å ta det trinn for trinn, sier han.

En hard start kan i verste fall føre til skader. Dermed kan treningen være over allerede før du er ordentlig i gang. Ifølge Kolstad forsvinner muskel­styrken i kroppen gradvis etter fylte 40 år. Skal vi opprettholde formen, og kanskje aller helst bli i bedre form, er det viktig å være fysisk aktiv. Kolstad vil imidlertid ikke komme med noen moral­preken til dem som ikke trener. Det å trene gir heller ingen garanti for å leve lenger.

– Men de som trener vil ganske sikkert få mer livsglede og overskudd i hverdagen, sier han.

Ble sliten av å hente posten

Svein Helge Skei (70) er konsentrert i blikket. Denne morgenen kjører han igjennom en rekke styrkeøvelser. Han trener etter et fast program som han forlengst har lært seg utenat. Skei forteller at han startet å trene i voksen alder. For tre år siden skjønte nemlig den tidligere gårdbrukeren at noe måtte gjøres.

– Jeg ble sliten av å gå de 400 meterne til postkassen, sier han.

De siste årene har han trent jevnt og trutt. Han sier treningen har gitt ham mer styrke i kroppen. 70-åringen synger også i kor, og treningen har hatt effekt også der.

– Å være i god form hjelper på syngingen, sier han og smiler.

Pulsen må opp

Selv om styrketrening er viktig må vi ikke glemme kondisjonen. Skal utholdenheten bedres holder det ikke med «avslappende» gåturer. Ifølge treningsekspert Audun Kolstad må pulsen opp. Han anbefaler aktiviteter som gjør deg skikkelig sliten én til to ganger i uka.

– Undersøkelser viser at du må bli andpusten hvis treningen skal påvirke hjertet, sier Kolstad.

Skal du bedre formen din må du med andre ord ta i. Ifølge Kolstad er det mange, også eliteløpere, som bare trener halvhardt. Slik blir du ikke sprekere. Kolstad sier det ikke er noe i veien med å trene rolig, men at man må skille disse treningsformene fra hverandre. Det kan gjøres ved å ha rolige økter én dag, og harde økter en annen dag. ­Under de rolige øktene skal du kunne føre en normal samtale med treningspartneren. I hardtrenings­øktene skal du ha problemer med å snakke. Motivasjon og mål skaper treningstrivsel, og målene du setter deg bør igjen motivere til videre innsats. Ifølge Kolstad kan et godt mål de første trenings­ukene være å trene tre ganger per uke. Nå du er kommet godt i gang kan det være en god idé å bruke en pulsmåler og legge opp treningen etter disse målingene.

– Å måle pulsen kan være både retningsgivende og motiverende for videre trening, sier han.

Bedre balanse

I tillegg til å trene opp styrken i store muskel­grupper, anbefaler Kolstad å trene balanse­muskulaturen.

– Med alderen faller vi lettere, men har du gode stabilisatormuskler kan dette motvirkes, sier Kolstad.

En god måte å trene opp disse musklene på er å trene i motbakke. Enda bedre er det om bakken er ujevn, for eksempel en sti i skogen. Det ujevne underlaget er med på å bygge opp stabilisatormusklene. Motbakker gir også liten belastning for beina, og det er en fin måte å få opp pulsen på. Bruker du i tillegg staver får du brukt musklene i armene, skuldrene og nakken. Kolstad anbefaler å dele treningsuken opp med én dag med styrke, én dag med turgåing og én dag med utholdenhet.

Sosial avslutning

Etter halvannen time tømmes treningsapparatene for folk, drikkeflaskene for vann, og folk samler seg rundt kafébordene i foajeen. Praten runger i lokalet. Treningen er over, nå vanker det kaffe, kaker og sjokolade.

– Men i små mengder, bedyrer Liv Bredesmo.

Denne mandagsmorgenen har hun trent sam­men med tre venninner. Først spinning, så styrke. Nå er det lattermusklene. Det er ingenting å si på stemningen rundt bordene.

– Det er koselig å ta seg tid til en kaffe etter trenings­økten, sier de fire.

Alle synes det er godt å trene tidlig. Slik skapes overskudd for resten av dagen. Men det er også en annen grunn til at de trekker på seg treningstøyet klokken åtte hver mandag morgen.

– Er vi ikke her tidlig nok får vi heller ikke parkert bilen, sier de og ler.