Oppskriften på et LANGT LIV

I Nuoro-provinsen på Sardinia er det tett mellom 100-åringene. Tradisjonelt lever menn kortere enn kvinner. Men her når også mennene magiske 100 år.

Tekst og foto: Bente Haraldstad Delmas

Første gang publisert i VI OVER 60 mars 2014

I 13 år har belgieren Michel Poulain forsket på hvorfor folk lever så mye lenger i enkelte deler av verden. Han er arkitekten bak fenomenet «Blue Zones», områder der det er tre ganger så mange hundreåringer som ellers på kloden.

Forklaringen på selve begrepet er såre enkel: – Jeg kalte det «Blue Zones» rett og slett fordi jeg brukte en blå tusj til å ringe inn steder der leve­alderen er sensasjonelt høy, sier Poulain.

Per i dag er det kartlagt fem områder i verden: Okinawa i Japan, Loma Linda i California, Nicoya Peninsula i Costa Rica, Icaria i Hellas og Nuoro-provinsen på Sardinia. Til tross for stor geografisk spredning har befolkningsgruppene markante felles­trekk. De har et spesielt sterkt immunforsvar mot sykdommer som demens, kreft, hjerte- og karproblemer. De eldste er høyt respektert, har sterke familiebånd og et sunt sosialt liv. De har levd med stor aktivitet, et plantebasert kosthold, mye belgfrukter og de røyker ikke.



Ifølge forskeren er det cirka 20 % gener og 80 % miljø som bestemmer livslengden. I Nuoro er samarbeidet mellom gener og miljø upåklagelig, og kanskje nettopp det samspillet – på sikt – kan hjelpe oss til å leve lenge.

Poulains forskningsprosjekt ser på livet i sin helhet. Og over verden letes det intenst for å finne svaret på hvordan leve lenge med alle sansene i behold.

Verdens eldste søskenflokk

Brudekjolen til Consolata Melis er sydd av de fineste håndlagde kniplinger.

– Så hvit, myk og god, full av kjærlighet og drømmer, sier Consolata Melis, 107 år. Hun er bitteliten og skjør. Brudekjolen har gulnet siden bryllupet i 1926, men etter 40 år som enke vil hun gjerne bruke kjolen igjen. – Tror du at det finnes en kjæreste til meg i landet du kommer fra, spør hun.

FORVENTET LEVEALDER

I Norge har forventet levealder økt med 30 år siden 1900. Et barn født på slutten av 1800-tallet kunne forvente å bli 50 år. I 2012 var forventet levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år. Forventet levealder for dagens norske 65-åringer er 85,8 år for kvinner og 82,6 år for menn.

På 1950-tallet hadde Norge den høyeste forventede levealderen i verden, mens det i dag er et titalls land som kommer bedre ut. I Japan, Australia, Sveits, Italia, Island, Sverige, Singapore og Israel har både menn og kvinner høyere levealder enn i Norge, uten at vi vet sikkert hvorfor.

Forventet levealder er et godt mål på helsetilstanden i en befolkning. Det er først og fremst nedgangen i spedbarnsdødeligheten som har ført til den store stigningen i forventet levealder. Bedre hygiene, boforhold og ernæring, utvikling av vaksiner og behandlingstilbud spiller også inn.

Statistikken til Verdens helseorganisasjon viser at forventet levealder i Afrika-regionen i 2011 var 55 og 58 år for menn og kvinner. Tilsvarende tall for den amerikanske regionen var 73 og 79 år. Folkehelseinstituttet, Folkehelsemeldingen 2012–2013

Consolata bor i et vilt og raggete fjellandskap med stupbratte landsbyer. Et område som historisk sett er fattig, isolert, farlig – og kjent både for innavl og evig liv. Rundt regnet tre millioner sauer og 16.650 innbyggere bebor området. Syv landsbyer i provinsen er ringet inn med blå tusj. Området er en av verdens fem «Blue Zones». Her bor det tre ganger så mange 100-åringer som ellers på Sardinia.

I landsbyen med det uhåndterlige navnet Perdasdefogu, har Consolata det travelt. Uten lesebriller sender hun tekstmeldinger til brødre og søstre for å fortelle at enda en journalist er kommet for å jakte på ungdomskilden. Etter at søskenflokken på ni kom i Guinness rekordbok som verdens eldste, har journalister fra hele verden funnet veien til den isolerte landsbyen.

– Spørsmålene er alltid de samme, sier Consolata. – Spiser du fisk, tar du vitaminer, trener du?

Men Consolata påstår at hun har ingen hemmeligheter, annet enn en utslitt bibel. Og så er det noe i luften der på øya. – Har du ikke kjent det, spør hun og blunker skøyeraktig.

Holder sammen

Sunnhetsrådene hagler over oss nordmenn og kan gjøre oss totalt forvirret; bruk tanntråd, ikke drikk melk, spis lavkarbo, hold deg unna fett, spis smør, ikke spis smør! Rådene har gått Consolata hus forbi. Hun fyller snart 108 år og sitter stille på en livsvisdom verden streber etter å kopiere.

Da hun ble født i 1906 ventet verdenskriger, fattig­dom og mye sorg. Ved kirkegården står minnesmerket over de falne i første verdenskrig, og Consolata kjente alle. Hun har mistet syv barn, noe som ifølge henne beviser at hun ikke har spesielt sterke gener. Derimot er gudstroen like bunnsolid som familien.

– Vi holder alltid sammen, familien er livet mitt, sier hun. Niesen, 83 år, lever sammen med og hjelper sin aldrende tante. – Det er ingen offerhandling fra min side, vi er jo familie, forklarer hun.

Landsbyene i Nuoro har fungert som verdener i seg selv. I Villagrandre Strisaili, 750 meter over havet og med 3.500 innbyggere, giftet 96 % av befolkningen seg innenfor landsbyen frem til 1950. Forskningen er begrenset til dem som ble født fra 1876 til 1912. Poulain sier det var uhyggelig mye innavl, og at det har både positive og negative konsekvenser.

Av de 30 i landsbyen som har nådd de magiske 100 år, er mirakuløst nok halvparten menn. Hvorfor er og blir et åpent spørsmål.

– Overalt ellers blir kvinner eldst, men her er noe skjedd, bekrefter Poulain. En hypotese er at innavl, uten påvirkning fra gener utenfra, i noen tilfeller kan ha gitt økt motstandskraft. Det sikre er at menns autoritet i dette området var absolutt. De gjette sauene, gikk milevis hver dag og tok de store avgjørelsene. Kvinnene taklet alt på hjemmeplan, ofte med en barneflokk på ti.

Uskrevne regler

– Menn på over 80 år lever i dette området etter en lang rekke uskrevne regler. De kan for eksempel aldri gifte seg med en eldre kvinne. Og med det utsettes både aldringsprosessen og sexlivet. Det er bevist at gifte menn lever lenger enn single. Kvinnene i landsbyen forble enker, men menn giftet seg gjerne om igjen, sier Poulain.

Rett utenfor rådhusdøren plystrer eldgamle, små, slanke menn med lærhud etter damene og ler seg skakke. Det ser ut som om de rett og slett glemmer å eldes. Er det så enkelt som å flytte til fjellene på Sardinia og regne med å få noen ekstra år, og har Constansa rett når hun sier det er noe i luften?

– De gamle i dag har mange fellestrekk, begynner Poulain, men blir avbrutt av utålmodig banking på døren. Utenfor står Scudu Mihelino, 96 år, med sixpensen i hånden. – Jeg har løyet, sier Scudu. – Jeg sa i går at jeg spiser fisk to ganger i uken. Sannheten er at jeg aldri har smakt fisk, de er stygge og så er de fulle av bein, sier han og lunter mot kafeen.

– Scudu er et eksempel på hvordan man får et langt liv, smiler Poulain. – Å leve i pakt med samvittigheten og ikke bære på unødig uro, forebygger stress og gjør det lett å leve.

Fedme et fremmedord

Constansa har nesten aldri spist noe fra boks eller pose. Tre av søsknene er samlet i leiligheten og er enig om at kostholdet stort sett er kjedelig og består av; minestronesuppe, ost, sardinsk brød (minner om flatbrød), belgfrukter, litt kjøtt, masse pasta, frukt, nøtter, litt vin hver dag og en aldri så liten drink. De er selvforsynt med det meste. De får med andre ord i seg masse antioksidanter og lever, ifølge forskerne, på en diett med rundt 2000 kalorier om dagen. De spiser seg aldri mer enn nesten mett og overvekt finnes knapt. Fisk er mat for kystbefolkningen. Steile landsbygater, kjøkkenhager i bratte terrasser og mange turer til piazzaen hver dag for å få siste nytt, gir en produserende type mosjon. Lillebror Adolfo på 96 jobber i baren. Det har han alltid gjort, og han fnyser foraktelig av ordet pensjonist.

Norges blå sone

Poulain hørte om Nuoro i 2001. Nå er han blitt nysgjerrig på Balestrand, hvor levealderen er usedvanlig høy. Ifølge Folkehelseinstituttet er det geografiske forskjeller på levealderen i Norge. Vi lever lengst i Sogn og Fjordane og kortest i Finnmark.

– Kanskje det blir mitt nye prosjekt, sier Poulain. Om et par år håper han å finne svarene han leter etter. I mellomtiden slår han fast at det er bortkastet å ta på seg busserullen, true kona inn i stakken og leve som vi gjorde i den mørke middel­alderen.

Poulain understreker også at det ikke er vitenskapelig bevist at det er helsebringende å drikke vin hver dag. Med andre ord: vis måtehold.