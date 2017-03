Aromaterapi: Mer enn velvære

Olje og massasje er en behagelig kombinasjon.

Tekst: Jenny Micko, foto: Silje Katrine Robinson

Første gang publisert i VI OVER 60 utgave

Naturmedisinsk aromaterapi kan beskrives som terapeutisk, allsidig og kontrollert bruk av eteriske oljer. Det mest vanlige er å gi aromaterapibehandling i form av massasje, men oljene kan også brukes i bad, på kompresser, til inhalering og som spray eller røkelse. Eteriske oljer er svært konsentrerte aromatiske substanser fra planteverdenen. Oljene gir planten dens duft og smak, og inneholder i tillegg plantenes potente medisinske egenskaper.

– Eteriske oljer har mange viktige funksjoner. De sørger blant annet for å holde planten frisk og fri for parasitter, virus, sopp og bakterier. De hjelper plantene å heles hvis det oppstår rifter og flenger, og de bidrar til å tiltrekke seg insekter for pollenforstøving. Med destillasjonsteknikker kan de aroma­tiske molekylene utvinnes fra plante­strukturene for å brukes som eteriske oljer, for­klarer Elisabeth Stamnes. Hun er utdannet aromaterapeut, soneterapeut, massør og muskelterapeut med tillegg av grunnmedisinske fag.

Aromaterapi

• Aromaterapi bygger på tanken om at eteriske oljer kan forebygge eller kurere psykiske og fysiske problemer, og at man kan oppnå dette ved å smøre oljene på huden, bruke dem sammen med massasje, ha dem i badevann eller puste dem inn.

• Eteriske oljer er ekstrakter, utvunnet av den duftende delen av planten. Hver olje har sin kjemiske struktur som virker inn på hvordan den lukter, hvordan den blir absorbert og hvor på kroppen terapeuten mener den gjør best nytte.

• Ifølge teorien har oljene unike og ulike virkninger, så som antiseptisk, avslappende, forfriskende, roende, lindrende, rensende, kjølende, varmende eller styrkende. I tillegg til behandling med olje gir aromaterapeutene råd om kosthold, om å ta vare på seg selv, og om egenbehandling med olje.

• Ifølge Natural Standard bør gravide, epileptikere, allergikere og de med nedsatt lever- og nyrefunksjon unngå aromaterapi/bruk av eteriske oljer, da det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på tryggheten for disse gruppene. Vi råder generelt å velge terapeuter som er registrert i Brønnøysundregisteret. Kilde: nifab.no

– Interessen for urtemedisin og helhetlig til­nærming til helse, var nok hovedgrunnen til at jeg valgte en slik retning. Å få jobbe med mennesker og kunne hjelpe dem til å bli kvitt sine problemer, samt forebygge og ta vare på helsen sin på en god og trygg måte, gjør at jeg stortrives.

Kompleks kjemi

Elisabeth Stamnes forklarer at eteriske oljer består av svært komplekse kjemiske komponenter, i snitt hundre ulike bestanddeler. Oljene som blir brukt må være av ypperste kvalitet, fortrinnsvis økologiske og utvunnet på en skånsom måte for å bevare virkestoffene.

– Formålet er å forebygge, lindre og redusere helseproblemer. Til massasje blir de eteriske oljene alltid blandet ut i rene planteoljer, som mandel, avokado eller tistelolje. Aromaterapimassasje består av klassisk muskelmassasje, bindevevs­massasje, lymfedrenasje og akupressur. De eteriske oljene tas opp av kroppen gjennom huden og luftveiene. Kombinasjonen av terapeutisk berøring og helsebringende plantemedisin er unik for aromaterapien.

Godt å bli tatt på

Else Nygård har gått til aromaterapeutisk behandling et par ganger i måneden de siste to årene.

– Jeg har en skulder som plager meg og av og til sliter jeg med pusten eller tette bihuler. Men det finnes også en ikke-medisinsk grunn til at jeg setter så stor pris på aromaterapien. Jeg ble enke for to år siden og berøringen jeg får under en behandling er viktig. Det er rett og slett godt å bli tatt på. Alle trenger det, og jeg er blitt avhengig, smiler Else.

– Du trenger ikke å ha et spesifikt helseproblem for å komme til behandling. Det er fint å ta vare på helsen gjennom forebygging og vedlikehold. Under aromaterapibehandling med nøye utvalgte oljer, blir det skapt nerveimpulser som gjør at kroppen produserer endorfiner, oxytocin og serotonin. Dette gir en følelse av velvære og dyp avspenning, sier Elisabeth.

Legende oljer

– Hvilke er de vanligste plagene du behandler?

– Mest handler det om stive muskler, dårlig sirkulasjon, vonde ledd og stressrelaterte plager. Mange av oljene er både smerte- og betennelses­dempende, andre har vist seg å være spesielt guns­tig ved søvnløshet, hodepine, hudproblemer, hormonelle plager, dårlig sirkulasjon og ved lettere følelsesmessig ubalanse.

– Kan oljene brukes feil?

– Absolutt, og da kan de være skadelig. Ikke alle oljer går sammen, men blandes de riktig forsterker de hverandre. Aromaterapeut er ingen beskyttet tittel, men Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon stiller krav til medlemmenes utdannelse og kompetanse. Jeg er medlem her og kan bruke tittelen naturmedisinsk aromaterapeut MNNH. Når du oppsøker aromaterapeut i Norge bør du se etter denne betegnelsen. Hvis du har en alvorlig sykdom er det viktig at å konferere med lege før du påbegynner behandling hos aromaterapeut.

Oppkvikkende

Elisabeth begynner med samtale der hun kart­legger klientens eventuelle plager. Etterpå lager hun en individuell blanding av forskjellige oljer.

– Skulderen er brukbar fordi jeg er flink til å gjøre øvelsene du har gitt meg. Men jeg ønsker noe oppkvikkende, opplyser Else, – og noe for magen, legger hun til.

– Jeg velger appelsinolje som er oppløftende og god for fordøyelsen. Dessuten er den fin for ald­rende hud. Og så må det bli rosmarin som virker oppkvikkende og hjelper på konsentrasjonen. Lavendel er et universalmiddel som blant annet virker beroligende og hudlegende, men også slimløsende, forteller Elisabeth.

Stort sett behagelig

Behandlingen foregår på benk og med unntak av den kroppsdelen eller det området som blir behandlet i øyeblikket, er Else tildekket. I bakgrunnen høres rolig musikk.

– Jeg blir helt filledukke med en gang hun begynner, sier Else, som får ros for at hun er flink til å slappe av.

– Det er en treningssak å gi seg over i en annens hender, sier Elisabeth.

– Kan behandlingen gjøre vondt?

– Det kan gjerne gjøre litt «godtvondt» dersom du har mye muskelspenninger, men stort sett er det en behagelig opplevelse. Massasjen tilpasses klientens ønsker og behov; fra lett berøring til dypmassasje for å løse opp muskelknuter.

Oljene blir oppbevart i et lite kjøleskap og Elisa­beth varmer blandingen i hendene før hun masserer. Hun begynner med en lettere massasje for å myke opp musklene.

Kunsten å overgi seg

– Bestiller du én times behandling konsentrerer jeg meg mest om eventuelle problemområder. På halvannen time får jeg tid til å gå over hele kroppen, sier Elisabeth.

Hun masserer Elses nakke og rygg, de små knok­lene og musklene i hendene, musklene i brystet som kan påvirke pusten, og ansiktet. Det er tydelig at det føles behagelig.

– Hvis massasjen har vært dyp kan du føle deg litt støl dagen etter behandlingen. Noen blir døsig etterpå, andre får ny energi. Jeg pleier å si at det er greit at du tar deg en eller to runder rundt kvartalet før du setter deg i bilen og kjører hjem, av­slutter Elisabeth.