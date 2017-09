Vil du feire jul med oss?

Er du alene i julen eller vil dere vekk fra maset og dårlig vær? Vi inviterer til hyggelig langtidsferie i desember på ett av våre seks resort.



– På våre langtids­resort har vi fokus på det sosiale samværet, noe som kanskje blir spesielt viktig rundt julehøytiden. Våre hyggelige verter legger opp til et innholdsrikt program i juledagene, sier sjefredaktør i VI OVER 60 Anne Marit Hjelme.

Tredje år som vert i julen

En av disse vertene er Ansgar Haakonsen som skal tilbringe julen i Calahonda der han skal være vert for begge resortene. Han har tidligere vært julevert to ganger i Calahonda og opplever julen som en ekstra meningsfull periode for gjestene på langtidsferie.

– Spesielt har tilbudet i Sjømannskirken i advent- og juledagene vært populære. På julaften har julemiddagen etter julegudstjenesten vært vellykket med mye god mat og pen pynting. Og så samles folk etterpå til sosialt samvær, enten i fellesrommet eller i leilighetene, sier Ansgar, som gleder seg til en ny jul på langtidsferie.

– I år tror jeg vi skal få til en fin feiring. Da får jeg med meg Sissel som er veldig «julete», og min kone Kristine kommer også nedover, sier han.

Julemiddag er inkludert

I løpet av julen vil det på alle resortene bli felles samlinger med hygge og julesanger, og julemiddag på julaften er inkludert på alle seks resortene. Det blir utflukter for å oppleve lokal julestemning, og gjestene i Calpe, på Mallorca og de to resortene i Calahonda kan delta på julegudstjeneste og andre arrangementer i Sjømannskirken.

– Mange av våre lesere har et nært forhold til Sjømanns-kirken og vi har bevisst lagt noen av resortene i nærheten. I julen blir dette samarbeidet ekstra viktig, sier Hjelme.



Julegjester

Dersom du eller dere ønsker å få besøk av julegjester er det muligheter for det. Best egnet er resortene i Calahonda som begge har leiligheter med to soverom.

Velkommen til hyggelig julefeiring i varmen!

Våre resort:

– Calpe

– Mallorca

– Albufeira

– Ayia Napa

– Calahonda (2 resort)

Klikk inn og finn et resort som passer for deg.