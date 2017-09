Eksperttips: Kutt strømforbruket og spar flere tusen

Ikke la deg lure av lokketilbud. Kutt strømbruken og spar penger med disse tipsene.

Av Linn Merete Rognø. (Første gang publisert i VI OVER 60 august 2017.)

Nå blir det kaldere ute, noe som naturlig nok vil påvirke strømforbruket hjemme. Det behøver derimot ikke bety skyhøye strømregninger fremover. Med enkle grep kan du spare noen tusen i året.

VI OVER 60 sin økonomiskribent, Carsten O. Five, gir deg sine beste tips.

Bytt strømleverandør

Har du vært trofast mot den samme strømleverandøren i mange år, er det smart å sondere markedet etter et annet alternativ, mener Five.

– Det kan være mye penger å spare på å flytte til en annen strømleverandør enn den du bruker i dag. Det er forskjeller mellom de dyreste og billigste strømleverandørene, sier Five.

Forskjellene kan være store fordi enkelte leverandører får tak i nye kunder gjennom løfter om laveste pris.

Five advarer samtidig mot å la deg lure.

– Kunder ringes ofte opp igjen og overtales til en annen avtale som er mye dyrere. Vær oppmerksom på dette!

LES OGSÅ: Dette bør du sjekke i nettbanken før du reiser

Det er enkelt å skifte strømleverandør. Five forklarer:

På strompris.no finner du en liste over strømleverandørene som har de laveste strømprisene til enhver tid.

Ta kontakt med den strømleverandøren du ønsker å flytte til, så hjelper de deg med flyttingen.

Strømprisen (kraftprisen) vil variere fra selskap til selskap. Nettleien du betaler vil være den samme og det er ofte en vesentlig del av strømregningen. I tillegg er offentlige avgifter store.

Den billigste strømmen vil normalt være såkalt spot-pris. Det er markedsprisen på strøm til enhver tid. Denne kan svinge mye, men vil i det lange løp være den billigste.

Dersom du ønsker å vite nøyaktig hva strømprisen vil være for deg i tiden som kommer og samtidig sikre deg mot en økning, kan du vurdere å binde strømprisen. Det kan lønne seg dersom strømprisen går kraftig opp om kort tid, men det er svært vanskelig å vite hvordan strømprisen vil variere fremover. Den kan også falle – og da sitter du med en for høy pris.

Isolering av bolig

Jo eldre boligen din er, jo mer kan du spare på å gjøre energiriktige tiltak.

– Eldre boliger ble ikke så godt isolert som nye hus. En enebolig vil også ha et større strømforbruk per kvadratmeter enn en leilighet. Ønsker du å fortsette å bo i en eldre enebolig, bør du vurdere etterisolere vegger og tak, mener Five.

Å isolere på nytt kan være dyrt, men vil gi lavere strømforbruk på sikt. Men etterisolering av vegger er kun økonomisk lønnsomt hvis det gjøres samtidig som du skifter kledning, ellers kan investeringskostnaden bli høyere enn strømbesparelsen, i følge eksperten.

– Et kaldloft derimot, har svært høy lønnsomhet å etterisolere, siden dette enkelt kan gjøres fra innsiden, tipser Five.

Er vinduer og dører veldig gamle? Da kan du spare mye energitap ved å skifte begge deler. Det er dyrt, men også her vil du spare strøm på sikt.

Et annet alternativ er å flytte til en mer energiriktig og nyere bolig.

– Mange velger å selge en enebolig eller et rekkehus og flytte inn i en mindre leilighet. De aller fleste vil oppleve at strømregningen krymper i takt med færre kvadratmeter, understreker Five.

Du kan få gjennomført en såkalt energirådgiving for din helårsbolig av det statlige Enova. Da vil profesjonelle fagfolk forta en helhetlig vurdering om hva du kan gjøre for å redusere energiforbruket i din bolig. Når du skal selge boligen din må du også ha et såkalt energisertifikat.

11 gode vaner Du kan også gjøre mye i det daglige for å få lavere strømregninger: Unngå karbad. Bruk bare dusj – helst sparedusj. Sett ned temperaturen i huset, uten at du fryser. Bruk genser om vinteren. Ikke la lyset stå på i rom du ikke selv eller andre er i. Slukk lyset med en gang du går ut av rommet. Ha minimalt med utelys. Bare bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når de er fulle. Når du vasker opp i kummen, sett proppen i. Ikke la varmtvannet renne. Gamle TV-er og stereoanlegg kan trekke strøm uten at du legger merke til det. Sjekk at disse er slått helt av. Bruk sparelyspærer eller LED-lyspærer. Det gir lavere strømforbruk og lengre levetid. Varme i badegulvet kan være dyrt. Skru ned varmen og legg inn en matte på gulvet. I sommerhalvåret kan du kanskje skru av varmen helt. Eventuell varme i utetrapper eller oppkjørsel bruker du bare når det er helt nødvendig – etter snøfall for eksempel. Ute-strøm er veldig dyrt. Noen har svømmebasseng med elektrisk oppvarming. Trapp ned strømstyrken med én gang vannet har kommet opp i den temperaturen du ønsker. På den varme årstiden kan du benytte deg av solvarmen.

Bruk termostater

Bruker du panelovner til oppvarming og har gamle ovner uten termostater, kan du spare strømutgifter ved å kjøpe nye panelovner med termostater.

– Kombineres dette med tidsbrytere, slik at temperaturen er lavere i boligen om natten og eventuelt om dagen hvis det ikke er noen hjemme midt på dagen, er det en del å spare. Det er unødvendig å ha det varmt når man sover eller ikke er hjemme, mener eksperten.

Five råder deg samtidig om å sette ned temperaturen når du drar på ferie eller er borte i helgene.

– Men ikke sett ned ovnene så mye at du kan oppleve frostskader på rør og bolig, understreker Five.

Alternative energikilder

Vedovn: Moderne vedovner kan du spare mye strøm med. De er svært effektive og gir god varme på kort tid. Men kjøper du veden, er vedfyring normalt dyrere enn strøm. Å fyre med papir, papp og trevirke som fyller opp boden, er et billigere alternativ. Bare husk at impregnert trevirke er giftig og ikke skal brennes i ovn.

Moderne vedovner kan du spare mye strøm med. De er svært effektive og gir god varme på kort tid. Men kjøper du veden, er vedfyring normalt dyrere enn strøm. Å fyre med papir, papp og trevirke som fyller opp boden, er et billigere alternativ. Bare husk at impregnert trevirke er giftig og ikke skal brennes i ovn. Peis: Peisen kan stjele varme. Står spjeldet åpent om vinteren, forsvinner mye varme rett opp pipen. Lukk spjeldet når du ikke fyrer i peisen.

Peisen kan stjele varme. Står spjeldet åpent om vinteren, forsvinner mye varme rett opp pipen. Lukk spjeldet når du ikke fyrer i peisen. Gassovn: Normalt er de dyrere i drift enn strøm. Men de kan være en sikkerhet på kalde dager hvis strømmen skulle falle ut.

Normalt er de dyrere i drift enn strøm. Men de kan være en sikkerhet på kalde dager hvis strømmen skulle falle ut. Varmepumpe: Har du høyt strømforbruk, vil det normalt lønne seg å kjøpe en varmepumpe. De mest lønnsomme er såkalt luft-til-luft varmepumper. Ofte gir de billigste varmepumpene best lønnsomhet på grunn av den lave investeringskostnaden. På Enova.no eller Varmepumpeinfo.no finner du en oversikt over varmepumper. Det kan være smart å plassere varmepumpen et annet sted enn midt i stuen på grunn av noe støy.

Har du høyt strømforbruk, vil det normalt lønne seg å kjøpe en varmepumpe. De mest lønnsomme er såkalt luft-til-luft varmepumper. Ofte gir de billigste varmepumpene best lønnsomhet på grunn av den lave investeringskostnaden. På Enova.no eller Varmepumpeinfo.no finner du en oversikt over varmepumper. Det kan være smart å plassere varmepumpen et annet sted enn midt i stuen på grunn av noe støy. Jordvarme og solceller: Noen steder har folk boret etter berg-varme til varmepumpe og brukt dette som oppvarming. Væske kjøres ned i jorden og kommer opp varmere enn før. Denne varmen brukes til oppvarming av boligen. Det koster en del å installere, men etter noen års bruk, kan det lønne seg i forhold til bruk av el-kraft.

Noen steder har folk boret etter berg-varme til varmepumpe og brukt dette som oppvarming. Væske kjøres ned i jorden og kommer opp varmere enn før. Denne varmen brukes til oppvarming av boligen. Det koster en del å installere, men etter noen års bruk, kan det lønne seg i forhold til bruk av el-kraft. Solcellepanel: Dette er et dyrt alternativ – selv om prisen er på vei ned. Det er nok mer brukt på hytter der energiforbruket er lavere enn i en vanlig bolig og det ikke er mulig å knytte seg til strømnettet. Solcellepanelet benyttes normalt sammen med bilbatterier og brukes først og fremst til belysning – med LED-pærer.

TIPS: Energimerking.no eller Tilskudd.enova no gir en oversikt over hvordan du kan redusere energiforbruket. Enova når du på tlf 800 49 003 eller epost: svarer@enova.no