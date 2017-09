Frossen hamstring

I min barndom gjorde fryseren sitt store inntog. Vi kjøpte hele lam og halve okser, parterte, pakket og frøs ned. Det er på tide å hente noe av kunnskapen frem igjen – men i mindre porsjoner.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: NTB Scanpix

Den fulle versjonen av denne saken finner du i VI OVER 60 august2017

Den store brønnfryseren på 200 liter var stort sett alltid full. Vi brukte bare det som lå på toppen. Da jeg mange år senere skulle tømme fryseboksen som fremdeles sto hjemme på kjøkkenet hos min mor, dukket det opp en høne fra 1971. Den var neppe spiselig.

Matauk og innkjøp i stort var nok nyttig for å holde husholdningsbudsjettet nede. Problemet var rett og slett at fryseren ble fylt opp med stadig nye bokser og poser med alt fra bær til koteletter. Og det var umulig å ha noe system i galskapen.

Kunnskap har gått tapt

Mange av oss husker Rolf Kirkvaag og Dypfrysningskontoret som forsøkte å bidra til mer kunnskap om frossenmat. En del av den gamle kunnskapen er nok gått tapt underveis. For hvem er det som passer nøye på å klemme luften ut av posene før de legger i fryseren – eller at plastboksene fylles helt opp med ferdiglaget mat? Og som merker maten med dato og innhold?

Holdbarhet

Nå prøver jeg å bruke fryseren til det den egner seg best til: Å fryse ned selvplukkede bær og selvfisket fisk. Men også hjemmelaget kraft, oppskåret brød og ferdiglagete middager i passende porsjoner.

Men hvor lenge kan egentlig mat ligge i fryseren før den blir dårlig? Mattilsynet sier at du nok ikke blir syk av å spise «gammelt» kjøtt, men at det sannsynligvis ikke smaker særlig godt. Kjøtt og fisk blir heller ikke uspiselig av å tines opp igjen flere ganger – det gjør de jo med fisk som fileteres i Kina – men for hver gang den tines og fryses inn igjen blir maten tørrere.

En del mat har såkalt «anbefalt» fryselengde. Mager fisk og magert kjøtt holder seg lenger enn kjøtt og fisk med høyt fettinnhold. Kylling holder seg bare fire måneder og kalkun ett til to år, så det var nok ikke håp for den gamle hønen uansett.

Hurtigtining

Jeg har alltid trodd at maten blir best når den får tine langsomt. Men nå skal visstnok hurtigtining være like bra.

Et triks jeg har brukt mye er dette: Kjøttdeig fryser jeg i mindre pakninger på rundt en kvart kilo, legger dem i plastposer som jeg klemmer flate. Pakkene inneholder mindre luft og tar mindre plass i fryseren, og er mye lettere å tine.

TIPS:

Fisk:

Frossen fiskefilet bør tines raskt, gjerne under rennende vann.

Legger du mellomleggspapir mellom fiskekakene før du fryser dem, blir det lett å få dem fra hverandre uten å tine dem.

Grønnsaker: