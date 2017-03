Vinn ulltrøye fra Lanullva

Lanullva tykk ulltrøye er i ren merinoull og er meget komfortabel å bruke. Det luftige strikkemønsteret gir deg en god og jevn kroppstemperatur, og du vil til enhver tid holde deg tørr og varm.

Verdi kr 899,-

Historien om Lanullva begynte med en kones omtanke for sin mann, og et ønske om at han skulle holde seg varm på lange arbeidsdager ute på gården og i skogen. Hun utviklet en ulltrøye med pustende strikkemønster, og dette er begynnelsen på den fantastiske historien om Lanullva sin ullkolleksjon – strikket med luft og kjærlighet. Resten av kjærlighetshistorien kan du lese på lanullva.no. I dag har Lanullva ullkolleksjoner for hele familien i den mykeste og rene merinoull som gir varme til store og små.

Les mer på: www.lanullva.no