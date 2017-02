Meld deg på høstens Italia-turer!

Italia, det støvelformede landet midt i Middelhavet, er fullt av ulikheter fra region til region. Landet byr på fantastisk historie, kunst, kultur og vakker natur – for ikke å snakke om italiensk livsglede og smaksopplevelser. Det er alltid nye severdigheter, områder, matretter og viner som bare venter på å bli oppdaget i Italia.

Her finner du noen av høstens VI OVER 60s turer til Italia:



Aktiv høsttur til Sorrento

Vi skal vandre på den vakre Sorrento-halvøya og ta båttur i Napolibukta for å besøke øya Capri. Vi skal oppleve Pompeii og Vesuv og kose oss med god mat der selve pizzaen ble til.

13. oktober og 10. november 2017 – 8 dager – Kr 12.990,-

Sorrentos perler

Vi bor sentralt i Sorrento og herfra tar vi spennende utflukter. Fra bussen får vi vakre utsikter og vi besøker historiske perler og de viktigste kulturelle høydepunktene i området.

27. oktober 2017 – 8 dager – Kr 10.750,-

Roma & Amalfikysten

Vi starter i Roma med spektakulære bygninger, spennende historie og uendelige kulturskatter, før vi forflytter oss til Amalfikysten med vakre utsikter, dramatisk natur og historiske perler.

21. september og 12. oktober 2017 – 8 dager – Kr 13.900,-

Toscanas hjerte

Denne delen av Italia tilbyr utallige kulturskatter, stemningsfulle middelalderbyer og karakteristiske oldtidsbyer – alt i et usedvanlig vakkert og bølgende landskap.

12. september og 19. september 2017 – 8 dager – Kr 7.690,-

Vandringer ved Gardasjøen

Bli med på en aktiv høsttur i vakre omgivelser! På den ene enden av sjøen er det fantastisk frodig med mengder av frukt, oliven og vin. Den andre enden er mer dramatisk med fjell, og minner på mange måter om de norske fjord og fjell.

1. oktober 2017 – 8 dager – Kr 12.490,-

Romantiske Nord-Italia

En uke med store opplevelser. Vi besøker de romantiske byene Casanovas Venezia og Romeo & Julies Verona, og vi nyter vakker natur ved Gardasjøen og i fjellområdene Dolomittene.

15. oktober 2017 – 8 dager – Kr 10.990,-

Vandretur Cinque Terre

Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger!

4. september og 25. september 2017 – 8 dager – Kr 13.900,-

Venezia og Lido

På denne turen har vi dedikert en hel uke til eventyrlige Venezia! Det blir god tid til å slappe av og og du kan selv velge de utfluktene du vil være med på , slik at du får den turen du drømmer om.

16. september 2017 – 8 dager – Kr 9.790,-

