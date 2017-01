Veteranen og ferskingen

Content Grieg Media

Grethe Tøfte hadde fire måneder på VI OVER 60-resortet i Calahonda bak seg da hun kom til Albir i januar. Aud Lilleengen var på sin første tur. De fant hverandre allerede på flyet fra Gardermoen.

– Det beste med å reise med VI OVER 60 er tryggheten, sier Grethe Tøfte. Med tre langtidsferie-opphold bak seg i Calahonda på til sammen 16 uker kjente hun godt til konseptet før hun dro til Albir.

– Det gode opplegget med vertene gjør at du kommer til duk og dekket bord. Det er mange aktiviteter å være med på, og på den måten treffer du nye mennesker, sier Grethe. Hun trekker spesielt frem morgenturene som en flott måte å bli kjent på. Bingo hadde hun aldri prøvd før. Men i Calahonda ble hun hektet.

Reiser alene

Grethe har reist både alene og sammen med noen når hun har vært på langtidsferie. Til Albir reiste hun alene. Hun mener at hun blir kjent med flere mennesker på den måten.

– Da jeg reiste med søsteren min fant vi kanskje på flere ting sammen bare vi to. Som å hoppe på en buss og utforske området. Man er modigere når man er to. Men vi var ikke så mye med de andre. Når man reiser alene er man nødt til å bli kjent med noen, sier Grethe som tilbake i Norge har holdt kontakten med flere som hun har vært i Calahonda sammen med.

Traff hverandre på flyet

En som Grethe helt sikkert kommer til å holde kontakten med er Aud Lilleengen, som hun kom i snakk med på flyet ned til Spania. De satt på hver sin side av midtgangen, og fant raskt ut at de begge skulle på langtidsferie med VI OVER 60. For Aud var dette første gangen. Og også hun reiste alene.

– Jeg hadde vært på singeltur med VI OVER 60 sammen med en venninne, men ikke på langtidsferie. Men jeg satte meg ned og leste invitasjonen grundig og meldte meg på. Jeg regnet med at jeg kom til å treffe noen og det har jeg gjort, sier Aud og smiler til Grethe. De to har funnet kjemien og er mye sammen.

Også Aud fremhever tryggheten og vertene når hun skal trekke frem det som gjør VI OVER 60s opplegg så bra. Hun har tidligere reist med et annet reiseselskap, men der kom gjestene på ulike hoteller og representanten fra selskapet kom bare innom av og til. Da er det mye mer sosialt når alle bor på samme hotell.

Vaffel og bingo

VI treffer Aud og Grethe på vaffelkos og bingo, og det er ikke lett å tro at de to bare har kjent hverandre i to uker. Praten og latteren sitter løst, og når Grethe vinner skinke og noe god drikke på bingoen bestemmer de seg raskt for å legge til noe ost og oliven og spise middag sammen i leiligheten til Grethe. Ellers går de mye ut og spiser og synes Albir har mange gode restauranter. Disse middagene er også en flott arena for å bli bedre kjent med de andre gjestene.

Til Calahonda

Grethe skal være åtte uker i Albir, mens Aud skal være fire. Og Grethe har allerede begynt å tenke på hvordan det vil bli når Aud og de andre reiser hjem og de nye gjestene kommer.

– Det skal bli spennende å se om jeg finner en ny venninne når Aud har reist hjem, ler Grethe. Hun skal bare hjem til Norge i noen få uker etter Albir før turen går ned til Calahonda i april. Her håper hun å få besøk av Aud i en uke.

Både Grethe og Aud er lystne på flere opphold og har fått med seg at VI OVER 60 utvider tilbudet neste vinter med DET GODE LIV RESORT med hele åtte ulike anlegg i fire land.

– Jeg må sette meg ned og lese litt mer om de ulike stedene. Jeg kunne tenke meg to turer, en før jul og en etter jul, sier Aud. Grethe som etter denne sesongen har vært på langtidsferie med VI OVER 60 i over et halvt år ser også frem til nye opphold.