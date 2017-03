Mye for pengene i Albufeira!

Reiser du til DET GODE LIV RESORT i Albufeira på Algarvekysten får du ikke bare et flott hotell med godt utstyrte leiligheter og gode fasiliteter, men du reiser også til et område som har lave priser på mat og drikke, både i butikker og på restauranter.

Det var nettstedet Dinside som i februar i år hadde en sak som viste at Algarvekysten i Portugal har de laveste prisene når det kommer til mat og drikke sammenlignet med en del typiske chartersteder i Europa. På plassen bak kom Sunny Beach i Bulgaria. Det betyr at du kan kose deg litt ekstra dersom du velger langtidsferie med oss i Albufeira.

Gode fasiliteter

Hotellet vi bruker heter Vila Petra. Det ligger i sentrum, men i en rolig del av Albufeira, med kort vei til butikker og restauranter. Det er 1,8 kilometer til nærmeste strand. Hotellet har svært gode fasiliteter, som innendørs svømmebasseng, treningsrom, to restauranter, bar, minimarked og et veldig fint uteområde med svømmebasseng og solstoler. Leilighetene er meget romslige og godt utstyrte. Kjøkkenet har blant annet oppvaskmaskin.

Hotellet får gode tilbakemeldinger på internett og ligger høyt oppe på Tripadvisor over hoteller i Albufeira!

Flott område

Albufeira er en vakker by med smale gater, hvitkalkede hus og en pittoresk fiskehavn med fargerike båter. Her er det lett å finne en koselig restaurant og la seg friste av det store utvalget av fisk og skalldyr til overkommelige priser. Området rundt Vila Petra er flatt og et opphold her passer for alle.

Trygt og sosialt

Uansett hvilket langtidsferie-resort du velger vil du få meningsfulle hverdager med med fokus på trygghet og sosialt samvær. Og vårt kanskje viktigste salgsargument er godt voksne verter som bor fast på stedet. Det skal være trygt å reise med oss.

Les mer og bestill her!