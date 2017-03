Langtidsferie i Ayia Napa med flest soldager!

Ayia Napa er en sydende ferieby om sommeren, men den er på ingen måte død om vinteren, selv om de fleste turistene forsvinner. Mange butikker og spisesteder er fortsatt åpne, men tempoet senkes og du kan nyte byen sammen med de lokale fastboende. Og ikke minst: Kypros er et av de mest solrike stedene i Europa med 330 soldager!

Ayia Napa er en flott by med en trivelig fiskehavn omkranset av restauranter, kafeer og en lang strandpromenade langs de vakre hvite strendene. Klosteret fra 1400-tallet ligger midt i sentrum og er absolutt verdt et besøk.

Hotell med mange fasiliteter

Hotellet vi bruker heter Melpo Antia. Det ligger sentralt i Ayia Napa, med gangavstand til havnen. Leilighetene er nylig pusset opp, og fremstår som lyse, moderne og innbydende. Alle leilighetene er godt utstyrte slik at du kan lage mat selv dersom du ønsker det. Anlegget har et hyggelig bassengområde, og det finnes to restauranter, en kaffebar og en matbutikk med bakeri på hotellet. I tillegg til en SPA- og velværeavdeling som virkelig kan gjøre ukene her til noe helt spesielt!



Nesten garantert sol!

Med en beliggenhet sørøst i Middelhavet er Kypros et av de mest solrike stedene i Europa med 330 regnfrie dager i året. Foruten klimaet, skiller Kypros seg ut i forhold til mange andre reisemål gjennom den kypriotiske gjestfriheten og den gode servicen. Kypriotene møter turismen med et smil og vet hvordan gjestene deres ønsker å bli behandlet. Du kommer til å få hyggelige uker i Ayia Napa dersom du velger DET GODE LIV RESORT her!

Trygt og sosialt

Uansett hvilket langtidsferie-resort du velger vil du få meningsfulle hverdager med med fokus på trygghet og sosialt samvær. Og vårt kanskje viktigste salgsargument er godt voksne verter som bor fast på stedet. Det skal være trygt å reise med oss.