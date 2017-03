Blomstrende februar i Calahonda!

Når det snø og is i Norge blomstrer det i Spania!

Våre februargjester på VI OVER 60-resortet på Club Merbella i Calahonda har reist hjem og er blitt erstattet med nye forventningsfulle gjester som skal ha fire eller åtte meningsfulle uker i solen.

Tilbakemeldingene fra langtidsferie-gjestene våre har vært gode. Her er noen av tilbakemeldingen som de har skrevet på Calahonda-siden på Facebook:

«Nå er tiden kommet for å takke for oss. Vi har hatt 8 uker her denne vinter også, og håper å få 8 nye til neste vinter. Det er en nedtur å reise her i fra, men livet i Norge venter på oss. Takk for et utrolig hyggelig opphold med ny og gamle bekjente.»

Dagmar Roll Valen

«Har hatt 2 herlige måneder her. Er man litt mobil er det mange fine alternativer å utforske. Mange trivelige restauranter med god mat og hyggelig betjening. Her er også gode bussforbindelser til de forskjellige byer. Må dokker ha et flott opphold. Vi kommer tilbake.»

Per Valen

«Nettopp kommet hjem etter fire uker på resortet. Var veldig godt fornøyd med stedet og opplegget der. Skal ikke se bort fra at det kan bli en gjentagelse.»

Astri Steen

«Vi reiser hjem i morgen etter 8 fine uker. Det er tredje år på rad, og åtte uker gikk utrolig fort. Ser fram til nytt besøk februar/mars neste år.»

Laila Hansen

«Åtte uker Calahondaferie har en ende. Oppholdet har også denne gang gitt mange minner. Blomstene går denne gang til gamle og nye venner. Ønsker vertene Sissel og Ansgar lykke til.»

Kåre Vaadal

Bli med du også!

Frister det å være med selv? Fra oktober 2017 utvider vi resort-tilbudet vårt til hele åtte resort i fire land under navnet DET GODE LIV RESORT. Vi tilbyr to resort i Calahonda, i tillegg til Albir, Mallorca, Kypros, Sorrento, Madeira og Albufeira på Algarvekysten. Du vil garantert finne et sted som passer deg.

Aller stedene vil ha det samme opplegget med sosiale samlinger og aktiviteter, og godt voksne norske verter som bor på stedet. Det skal være trygt å reise med oss! Her kan du lese mer og melde deg på!

Blomstring i Calahonda

Til slutt vil vi dele noen flotte blomsterbilder som Kåre Vaadal har tatt på sine mange vandreturer i og rundt Calahonda.

