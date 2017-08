September 2017

Når du blir enke eller enkemann er det ikke lett å vite hvordan du skaffer deg økonomisk oversikt. Carsten O. Five gir deg gode råd.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Økonomi: Vår økonomiskribent Carsten O. Five har sett på de økonomiske sidene ved å bli enke eller enkemann.

Pensjon: Mye tyder på at etterlattepensjonen kommer til å forsvinne. Hva blir konsekvensene? Harald Engelstad gir deg svaret.

HELSE

Kosthold: Grekerne røyker og er feite, men de lever lenger og har mindre sykdom enn de fleste andre folkeslag. Hva er det med grekernes kosthold og livsstil som virker så livsforlengende?

FOKUS PÅ LIVET

Alkohol: Mens de yngre går på helgefylla drikker mange seniorer daglig. Blir det et glass for mye?

MENNESKER

Møte med: Dag Spantell var popstjerne på 70-tallet. Så forsvant han fra rampelyset og har blant annet drevet pølsekiosk og vært cruisemanager. Nå er han tilbake med ny singel.

INSPIRASJON OG TIPS

Matglede: Det kan være koselig å ha små hjelpere med seg på kjøkkenet. Med litt tid og tålmodighet kan du overføre både kunnskap og matglede til barnebarna.

REISE

Storbyferie: New York er en by som du gjerne kommer til å besøke flere ganger dersom du reiser dit. Vi gir deg New York for nybegynnere i vår septemberutgave.

Abonner på VI OVER 60

Følg VI OVER 60 på Facebook

Les denne utgaven på nett (krever abonnement)