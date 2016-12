Januar 2017

Januar – ny start

Jan Davidsen har vært tillitsvalgt på heltid i 28 år. Nå kjemper 67-åringen for at pensjonistene skal få forhandlingsretten tilbake. Og så vil han ha ned gjennomsnittsalderen på medlemmene. Vi har møtt en stillfaren mann med et beskjedent vesen, som mener hans aldersgruppe nå må bli hørt.

Diskriminering på grunn av alder foregår både i og utenfor arbeidslivet, mener Wenche Frogn Sælleg, leder av Statens Seniorråd og Per Erik Solem, psykolog og forsker ved Nova. De samtaler om begrepet «aldersisme» – fordommer mot eldre.

Mange i godt voksen alder er alene. Men å være alene er ikke det samme som å være ensom, mener psykoterapeut Astri Hognestad. Hun har skrevet bok om utfordringene, og mulighetene, alenehet gir.

Anne-Grethe Meidell ble pensjonist for tre år siden, og nå begynner hun gjerne dagen med trening. Viktig for både humør og helse, sier den spreke 66-åringen.

Hvis du fortsetter i jobb og ikke tar ut alderspensjon før du er 67, får du drøyt 50.000 kroner mer i pensjon hvert år, resten av livet. Og da er det vel verd å vente? Ja, mener pensjonsrådgiver Harald Engelstad.

Du trenger forresten ikke reise langt og dyrt for å finne kritthvite sandstrender og vakre fjellområder. Polen kan friste med vakker natur, i tillegg til historiske byer og god mat.

Abonner på VI OVER 60

Følg VI OVER 60 på Facebook

Les denne utgaven på nett (krever abonnement)