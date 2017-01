Veiholmen – et genuint, levende fiskevær

Veiholmen ligger som en trygg oase i et av de mest ugjestmilde farvann langs hele norskekysten – midt i en paddemyr av holmer og skjær. Her kommer fiskerne daglig inn med fangst fra det tøffe havet i vest.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Første gang publisert i VI OVER 60 juni 2014

Om sommeren kan selv det mest herjede fiskevær være riktig idyllisk. Øynene dveler ved rustikke redskaper og livløse hus i fraflyttede vær. Og som et trist bakteppe ligger stillheten. Ingen barn leker, ingen bikkjer gneldrer. Bare havet og fuglene gir lyd fra seg.

Spredte merker av historien står tilbake; utslitte garn og fiskeredskaper, forfalne hus. En gammel traktor har stivnet bak malingsslitte sjøbuer.

Det vi ønsker å se er en kone som nysgjerrig skyver kjøkkengardinene til side. Værbitte ansikter i sjøbuene, liv på bryggene, fisk på hjellene, friske markblomster i vinduene.

VEIHOLMEN

Veiholmen ligger ytterst på Smøla på Mørekysten, like ved Hitra i Sør-Trøndelag. Avstanden til nærmeste by Kristiansund, er 82 kilometer og inkluderer to ferger: Seivika–Tømmervåg og Sandvika–Edøy. Flere overnattingstilbud og spisesteder. Mange museer, gallerier og et rikt miljø for kunst og kultur. Det anbefales å leie sykkel. Besøk gjerne Haugjegla fyr hvor det er mulig å overnatte.

Veiholmen, Smøla kommune, Veiholmen fyr

Liv på Skjæret

Veiholmen er et høyst levende fiskevær ytterst mot storhavet, en kontrast til øde søstersamfunn. Her står friske blomster i vinduene, det er frodige hager, velholdte hus og liv og røre året rundt.



Vi finner Veiholmen lengst vest på Smøla, det største fiskeværet sør for Lofoten. Fiskefeltene ligger rett utenfor stuedøra, midt i et av de mest farefulle farvann langs hele norskekysten. Skipperen på fiskebåten skal ha en stødig hånd og god lokalkjennskap når han skal føre båten mellom seks tusen holmer og skjær på et hav som nesten aldri legger seg flatt.

Det høyeste punktet på «Skjæret», som fast­boende kaller Veiholmen, rager bare 7,30 meter over havet ved fjære sjø. Holmen er utsatt for springflo og storm, men veidværingene holder stand takket være en svært god havn og en spektakulær veiforbindelse med Smøla. Veien tar deg fra øy til øy gjennom et mangfoldig landskap, forbi Europas største vindmøllepark.



Turen over Smøla er en opplevelse i seg selv, og enda større blir den om du tar deg frem på sykkel. Har du ikke med sykkel, så kan den leies på Veiholmen.

Ingeniørkunst

Havna er selve hjertet i været. En fantastisk liten våg hvor fiskebåter og båtturister ligger trygt i all slags vær. Den er en av de luneste fiskerihavnene i Norge, et stykke ingeniørkunst utført av Sta­tens Havnevesen på 1930-tallet. Veiholmens beliggenhet nær fiskefeltene var et viktig argument for utbyggingen. Arbeidet pågikk hver sommer fra 1928 til 1937. Da ble alle innløp stengt og havna tømt for vann. Store mengder masse ble tatt ut og blant annet brukt til å bygge ny molo. Bunnen ble planert og havna fikk dybde til å ta imot større fiskebåter. Mot slutten av 1990-tallet ble havneanlegget igjen opprustet, og sementveien med svingbroen reparert slik at man kan rusle fra den ene siden av været til den andre.

Fjorten væreiere

Det har vært folk på Veiholmen siden 1200-tallet. I alt fjorten væreiere har satt sitt preg på «Skjæret» siden 1729. I 1920 ble fiskeværet solgt til Hopen kommune. På slutten av 1920-tallet bodde det rundt 600 mennesker her og stort sett alle levde av det havet kunne gi. I dag er det rundt 400 innbyggere på den lille holmen.



Vågarbryggå er et herlig eksempel på hvordan man kan skape et unikt tilbud på en liten plass i havgapet. Da partrederiet Vågar investerte i ny fiske­båt var den for stor til å få plass ved sjøhuset på Veiholmen. Svigerinnene Eva og Martha Strand la hodene i bløt og etablerte et sjarmerende, maritimt spisested i de gamle husene. Vågarbryggå har også en fiskeskøyte som kan leies med lokalkjent skipper for en havfisketur i den krevende skjærgården.

Midt i været ligger Havkroa, et trivelig spisested med lun hage hvor man kan innta en utmerket «blaindaball», bacalao eller gammelsalta sei.

Kunst, kultur og vakker natur

Det er et miljø for kunstnere og kultur ute i havgapet. Du finner en mengde gallerier, mange med utstillinger av overraskende høy kvalitet. Likeså musikk. Veiholmen blomstrer kraftig opp om sommeren og hele sesongen er det en mengde konserter, både med lokale, nasjonale og inter­nasjonale artister. Til og med egen blues­festival.



Små museer og gallerier ligger på rekke og rad. Sanden museum, med fiskarkjerringa utenfor, er et av dem. Går du ut til det gamle fiskemottaket finner du kystkultursenteret Brenneriet som i sin tid var et tranbrenneri. En lokal forening har satt i stand bygningene og laget en maritim utstilling med båter og motorer. Stikk også innom verdens kanskje eneste pilk-museum og besøk det ny­oppussede Haugjegla fyr.

Tidlig på sommeren arrangeres festivalen «Gladaga». På høsten er det småbåtfestival, et småbåttreff med fokus på barnefamilier og underholdning. På sommeren er det kunst­konkurranse «Moloen art challenge» og «Latræva open», boccia-turnering på ujevnt underlag.

Veyen Vertskapskontor er en servicefunksjon som samordner reiselivsaktivitetene på Vei­hol-men. Kontoret holder til på Vågarbryggå. Her kan du blant annet leie sykler eller melde deg på havfisketurer og dra din egen fisk.

Genuint fiskevær

Veiholmen er først og fremst et sted hvor du kan oppleve et genuint, levende fiskevær med spennende bebyggelse. Du kan gå på opp­dagelses­ferd mellom den trange bebyggelsen, studere de frodige hagene og de velstelte husene. Innover på været står gammel og ny bebyggelse i tette klynger, typisk for fiskeværene på disse kanter av kysten.

Her er vi tett på storslått og mangfoldig natur, rikt fugleliv og en bestand oter. Havørnen svever ustanselig over området som en majestetisk vokter. Vi kan oppleve det skiftende været og det spesielle lyset her ute. Veiholmen byr på noe for enhver smak, både natur og kultur.