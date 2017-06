Tips til ferie med barnebarna

– Besteforeldre kan gi barnebarna ferieopplevelser som ingen andre kan gi dem, sier seniorforsker Gunhild Hagestad. Her er tips for deg som skal være sammen med barnebarna i ferien.

Tekst: Geir Røed Foto: Privat

Den fulle versjonen av denne saken finner du i VI OVER 60 juli 2017

Stadig flere seniorer har god råd og god tid, så hvorfor ikke ta med barnebarna på ferie eller invitere dem på feriebesøk – om de bor langt unna?

Seniorforsker Gunhild Hagestad ved Velferdsforskningsinstituttet Nova oppfordrer besteforeldre til å ha ferie med barnebarna, og få en felles opplevelse for livet. Hun har selv gjort det – mange ganger.

– Jeg har tatt med mine to eldste barnebarn på ferieturer mange steder – til Sveits, London, Nederland – ja, mange steder. Det er lærerikt for begge parter, og det er veldig gøy, forteller Gunhild Hagestad. Hun mener at mellom ti og seksten år er den perfekte alderen for å være med på tur.

Dannelsesturer

For noen år siden var hun en av to forskere bak en av de få besteforeldrestudiene som er gjort i Norge.

– Besteforeldre og barnebarn er mye sammen. Og de aller beste opplevelsene får de på ferieturer, sier forskeren – som kaller slike turer for dannelsesturer eller oppdagelsesturer.

– Ferieturer er en fin anledning til å lære barnebarna historie og geografi, men også å lære av dem, og oppdage nye ting sammen. Selv har jeg hatt gleden av å få vite mye om musikken de hører på, sier Hagestad som gleder seg til at hennes yngste barnebarn skal bli gammel nok til å bli med på tur.

Her er våre beste tips:

Rabatter

Hos NSB (unntatt Oslo og Akershus), på flytoget, noen flybussruter, på lørdager, søndager og offentlige fridager reiser barn under 16 gratis sammen med voksen.

Barn som reiser alene betaler som regel halv pris opptil 16 år. Nor-way bussekspress gir kun 30 % rabatt.

Barn inntil 12 år får ca. 25 % rabatt på fly. Full pris hos Norwegian på de fleste billetter.

Gebyr barn alene: Norwegian kr 299, SAS kr 350, Widerøe kr 50.

Hotell og charter

På hoteller koster det stort sett et par hundre kroner natten for ekstraseng for barn opp til 12 år. Dersom dere ønsker litt privatliv kan dere vurdere enkeltrom til barnebarnet.

På charterturer er det få og små barnerabatter. Men på de fleste «all inclusive»-hoteller spiser som oftest barn under 12 år gratis. Også is og brus er «all inclusive».

På hoteller og charter er det store forskjeller på hvilke tidsrom barnerabattene gjelder og hvor store de er.

