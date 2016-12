RESÖ i Bohuslän

Lukten av nybakte boller og brød brer seg utover den lille øya Resö når Panget bakeri er i sving med dagens bakst. Kanelsnurrer, linser og frøbrød er noen av herlighetene som kan nytes her ved Bohuslän-kysten i den lyse årstid.

Tekst: Anne Marit Muri, foto: Thomas X. Floyd

Første gang publisert i VI OVER 60 mars 2014

Resö ligger ca. en halv times kjøretur fra Strömstad. Midt i juli yrer det av liv rundt Resö havn. Det er en yndet seilbåthavn og mange av sommerens gjester kommer med båt. Et av høydepunktene både for sommer­gjestene og for de fastboende er å ta turen innom Panget bakeri for å smake på dagens bakst. Om kvelden åpnes dørene til spisesalen i annen etasje, der det dukes for gastronomi på høyt nivå.

Servering siden 1940-tallet

Resö Pensionat tok imot sine første gjester i 1946. Søsknene Olsson bød da på hjemmelaget mat i spisesalen. De sto selv bak grytene og serverte mat til sine sommergjester. I bakeriet tryllet de frem smakfulle kaker og brød som fort ble berømt i distriktet.

I byggets øverste etasjer overnattet gjestene. I dag er soverommene flyttet noen hundre meter herfra til Resö Konferanse og Logi. Resö Pensionat heter nå Panget, siden det var det navnet alle ­brukte. Dagens vertskap er Tommy Westein og Maria Bennmalm. De jobber her hele året. I bakeriet og i restauranten tilbyr de Bohuslän-spesialiteter i rolige omgivelser nær den friske havbrisen.

Lokale spesialiteter

Vi besøkte Panget i juli og lot oss friste av bake­riets spesialiteter midt på dagen. En stor tallerken fylles til randen med nybakte sjokolade­boller, mandel­kaker og kanelsnurrer som glir ned på høykant sammen med en stor kopp caffe latte. Solen skinner og varmer oss på høylys dag. Vi sitter i hagen og nyter sommerens idyll med kaker til. Her kjenner vi lykken krype langt innover i sjelen. Vi drømmer om å gjenskape noe av samme atmosfære i vår egen hverdag. Men akkurat nå vil vi bare være her og spise herlighetene uten å levne en smule igjen på kakefatet.

Mye besøk

– Vi får mye besøk i sommermånedene, sier eier Maria Bennmalm.

– Det er et privilegium å få være her på Resö. Øya byr på gode turmuligheter og ikke minst nærhet til lokale råvarer, blant annet fisk, frukt og grønnsaker.

Selv om de har lange arbeidsdager, nyter de å leve her. Om sommeren er bakeriet, hagen og restau­ranten åpen for publikum hver dag. Fra påsketider og frem til september er restauranten åpen i helgene. Hele året arrangeres det lukkede selskaper på Panget.

– Vi har valgt en enkel stil på interiøret og har bevisst tatt vare på den gode gamle pensjonat­følelsen. Her er rustikke trebord og markblomster i små vaser på bordene, sier Maria Bennmalm.

Men maten, den er ikke enkel, den lages med utsøkt innsikt for gode smaker. I desember serverer Panget sin vinterbuffet, som er et alternativ til det tradisjonelle julebordet.

Det er mest besøk om sommeren. Da syder det av liv i hagen og på terrassen hvor smakene nytes til et panorama av hav, himmel og horisont – med solnedgangen som krydder.