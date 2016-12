Reis på Internett

Du behøver ikke stå i kø på reisebyrået for å få plass på flyet eller toget. Det holder med et klikk på pc’n. Helge Baardseth klikker så ofte han kan.

Tekst og foto: Øyvind Risvik

Første gang publisert i VI OVER 60 mars 2014

Det er viktig å vite hva du skal med reisen din. – Reis aldri på lykke og fromme, sier den erfarne reisemannen Helge Baardseth. – Dyrk gjerne en interesse, da får du mer ut av reisen enten det er matopplevelser, forretningsgater, museer eller spesielle severdig­heter. Jeg plukker alltid ut det jeg har lyst til å oppleve, alt annet blir tilleggsopplevelser. Sist jeg dro til New York besøkte jeg østersbarer og bokhandlere.

Nettet har den fordelen at du er ditt eget reisebyrå. Men går du på nett uten en plan kan det bli misbruk av tid. – Du bør vite når du skal reise og når du vil tilbake, sier Helge Baardseth. – Diskuter på forhånd hva dere vil. Du kan også gå inn på nettsidene til de enkelte turoperatørene og se hva de tilbyr. Det er enkelt hvis du vil reise billig: Trykk på en egen knapp, så kommer restplassene opp.

Far kjøpte billett

Helge Baardseth har alltid vært en reisende kar. – Foreldrene mine døde da jeg var 18-19 år gammel, forteller han. – Det ga meg tilgang på noen kroner som jeg brukte på å reise. Jeg hadde vært en reisende fant før det. 15 år gammel dro jeg til Marokko. I dag ville foreldrene blitt meldt til barnevernet om de hadde sent barna ut på en slik reise.

– Far kjøpte billett for meg, første klasse på toget. Det var ikke det jeg ville. Jeg ville treffe like­sinnede og jevnaldrende, og så ble jeg sittende med gamle folk som drakk portvin. Jeg var borte i to måneder før jeg vendte nesen hjem igjen.



Når naboen spurte mor om hun hadde hørt noe fra meg, svarte hun: «Nå har han vært borte tre uker, så vi får vel snart et kort.» Hører du ikke noe fra ungene i dag blir du desperat og tror det aller verste etter få dager. Det var mye friere for ungdom å reise før i tiden.

Liker ørken og poler

I guttedagene hadde Helge Baardseth bilder av ­Roald Amundsen og Fridtjof Nansen på veggen, og han leste alt av polarlitteratur. Det var disse bildene og bøkene som startet reiseeventyret hans. Aller best liker han seg alene.

– Noe av det viktigste ved å reise er å treffe andre mennesker. Jeg er genuint opptatt av de jeg møter.

De beste reiseopplevelsene har han hatt på sine turer til Sahara, hvor han har vært mange ganger. – Jeg satte meg i Land-Roveren og dro nedover i oktober og hjem igjen i mars. Det er en forbindelse mellom det polare og ørkenen; store vide vidder og fjell, det er uendelige avstander begge steder.

Tamanrasset i Algerie, en ørkenby i Sahara ved Ahggar-fjellene, ble Helge Baardseths såkalte base­camp. – Nå er det vanskelig å dra tilbake dit, forteller han. – I vår tid åpner og lukker land seg, krig og politikk bestemmer hvor vi kan reise. Det som før var åpent for turister, blir stengt. Skal jeg få kontakt med ørkenen nå, må jeg sør i Marokko.

Liker hotellbalkonger

Din verste reiseopplevelse?

– Bermuda, slår han fast. – Ikke fordi det er et fælt sted, det er bare for kjedelig for meg. Det er så velpolert der.

– I dag er vi alle multireisende. Før kunne man dele opp turister i de med ryggsekk, de som elsket storbyer og charterturistene. I dag gjør vi mange ting.

– Jeg er ingen reisende som kan plasseres i bås. Jeg har alltid likt både små og store byer, fjellet og stranden. Men jeg liker også en hotellbalkong hvor jeg kan sitte og nyte gode bøker en hel uke. Jeg har alltid vært en friluftsmann, og det har mine reiser båret preg av.

Tog og fly fantastisk

Som pensjonist er jeg blitt veldig glad i Europa, fortsetter Helge Baardseth. – Første klasse på interrail er både trygt og behagelig, noe jeg ikke syntes var særlig stas da jeg var ung. Særlig om sommeren med stor trafikk på togene, er første klasse tingen. Prisforskjellen er ikke stor. Lavprisfly­selskaper og tog er en fantastisk fin kombinasjon.

– Gå inn på nettstedet til et flyselskap, de er så oversiktlige og greie. Så plukker du en dato, gjerne en tirsdag, reiser du i helgene er det dyrere. Hjemreisen er som oftest dyrest, flyselskapene vet jo at du vil hjem igjen.

Nettet er trygt

Er det trygt å bestille reiser på nettet?

– Av og til kommer det opp noen stygge artik­ler om folk som er blitt snytt på nettet, sier Helge Baardseth. – Hvis jeg ønsker meg til Østen og skal ha med meg barn og barnebarn – en tur til 8000 kroner per person – da er det viktig å være forsiktig med utenlandske nettsteder eller reisebyråer du ikke kjenner. Benytt selskaper tilsluttet det norske Reisegarantifondet.

Er det bedre tilbud på nettet enn ved fysisk kontakt?

– Jeg oppdager ofte at det er billigere å bestille rom direkte på hotellenes hjemmesider enn for eksempel gjennom nettsteder som hotels.com.

– Jeg betaler direkte fra min egen bankkonto med visakort, og har aldri hatt problemer med det. Det er trygt. Enda tryggere er det å bruke kreditt­kort. Der er det en treghet i betalingen. Om det skulle skje noe, kan du kreve penger tilbake via kredittkortselskapet.

Bli oppgradert

Om det skulle være forskjell på det du bestiller og det du får?

– Min erfaring er at det er tryggest å bestille direkte via hotellets nettside. Ønsker du å klage på noe, er det hotellet som er ansvarlig, ikke en tredjepart.

Jeg har dårlig erfaring med hotellportaler. Bestiller du her vet du at du får det billigste – og ofte det dårligste. Jeg kan stå i fare for ikke å få den beste service når jeg sjekker inn. Hotellene liker ikke avtalene med hotellportalene. De føler seg presset til å selge rom til altfor lav pris, og det kan medføre dårligere service. Bruker du hotellenes egne nettsider og du klager, kan du lett bli oppgradert.

Spar mange penger

Enkelte ganger bruker jeg de store hotellkjedene, selv om jeg liker best å bo på et lite, privat hotell med sin egen lille restaurant. Men på steder jeg ikke har vært tidligere bruker jeg av og til større kjeder som Accor. Benytter du samme hotellkjede flere ganger, får du en del gode tilbud på mail. Følger du med kan du spare mange penger…