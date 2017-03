Laos’ pagodelandskap

Det er en reise i tid og kultur. Over 3000 pagoder, klostre, templer og stupaer i ulike størrelser strødd utover en diger slette på 40 kvadratkilometer, reist for mange hundre år siden.

Tekst: Pelle Nilssen, foto: Thinkstock og Pelle Nilssen

Første gang publisert i VI OVER 60 november 2014

Inntil nylig var Bagans utrolige pagoderikdom lite kjent for omverdenen, til tross for at stedet ligger i et vel omtalt og utforsket land.

Her ble dynastiet etablert

Bagan er ikke bare et område, det var hovedstaden i et dynasti – det øvre burmanske rike. Fra det 9. til det 13. århundre regjerte 55 konger, blant annet herskeren som grunnla det første Myanmar-imperiet. Dette er kimen til nasjonen vi ser i dag, men som den gang ble kalt kongeriket Pagan. Kong Anawratha fra Bagan etablerte også Theravada-buddhismen i Myanmar. I storhetstiden, som sluttet i 1287 med mongolenes invasjon, var her langt over 5000 monumenter og andre bygninger. Det foregår et omfattende vedlikeholdsarbeid, og fagkunnskapen er stor blant håndverkerne. Bagan er like imponerende som Angkor Wat i Kambodsja. Her er de fleste bygningene i bra stand og ikke tatt av regnskogen. Klimaet er tørrere, og terrenget er tørt og åpent.

Sett utenfra minner noen av byggverkene om pyramidene i Egypt. Den høyeste er 66 meter. Inni de største er det Buddha-figurer i ulike varianter, klosterliv med ganger og plasser. På utsiden er det bratte trapper som tar deg oppover og gir en fantastisk utsikt over slettelandet med alle disse mystiske og mytiske bygningene.

Skal du inn i pagodene skal skoene av. Det samme gjelder trappene på utsiden. Burmeserne går alltid barbent i slippers som de tar av seg innendørs.

«Alle» vil hit

Landet er Burma – som etter generalenes pålegg nå kalles Myanmar – og de samme generalene har ikke satt pris på turisme før de siste årene.

Nå er tonen en annen, og signalene er blitt oppfattet av verden. Turistene står i kø for å oppdage Myanmar. Bagan, som ligger midt i landet, står høyt på ønskelisten. Nyaung-U fire kilometer unna, har noe som tilsvarer en norsk kortbaneflyplass med flere daglige ankomster og avganger.

Til Yangon og Mandalay går det fly fra flere sør­øst­asiatiske storbyer. Derfra er det mulig å ta tog eller buss til Bagan, men det er slitsomme og lange reiser. Bagan tiltrekker seg alt fra unge back­packere til aldrende mennesker som reiser individuelt eller i gruppe. Den morgenen jeg dro dit fra Yangon var avreisehallen fylt av flere hundre reisende. Jeg anslo nesten samtlige til å være over 60.

Bagan er en såkalt «heritage region» og her foregår store arkeologiske utgravninger. Utenlandske turister må betale en «kulturskatt» på 15 US-dollar eller like mange euro for et «Zone Free Entry Card» som gir adgang til området. Adgangskortet kan når som helst bli kontrollert. Du kan også besøke Bagan Golden Palace for fem US-dollar eller Bagan Arkeologiske Museum for 5000 kyat (ca. 35 kroner).

Elektrisk sykkel

Det er flere måter å «angripe» dette store området på; individuelt med eller uten guide – eller i gruppe. For å unngå grupperushet er det lurt å starte grytidlig. Du kan også velge lunsjtiden eller et par timer før solnedgang – som jo også er bra fotolys. Herlighetene kan besees fra ballong, ved hjelp av drosje, hest og kjerre, sykkel eller elektrisk sykkel. Smale veier av finkornet sand dominerer, men også trafikkerte asfaltveier. Vinteren er den tørreste og minst varme tiden.



Jeg valgte elektrisk sykkel. For en dag koster det 8-10.000 kyat; 50–65 kroner. Kvaliteten er ulik, så det er lurt å prøvekjøre før du bestemmer deg. Jeg opplevde el-sykkel som et godt valg; det gir uavhengighet og du disponerer tid og sted etter eget hode, og du rekker over et stort område uten å slite deg aldeles ut i varmen. Det er urealistisk og heller ikke ønskelig å se absolutt alt. Mange av strukturene oppleves som relativt like.

Enkelt å ordne reise selv

Er du effektiv og starter grytidlig, får du mye ut av én dag, men to dager anbefales. Gamle eller nye Bagan ligger noe nærmere attraksjonene. Men vil du også oppleve det lokale og fargerike hverdagslivet, så bør du velge Nyaung-U. Et hotellrom kan koste 300–500 kroner, og flyturen tur/retur fra Yangon kommer på 1000–1500 kroner.

Det går helt greit å reise individuelt og bestille alt på internett. Eller du kan kjøpe hele pakken med flyreiser, hotellrom og guiding fra en tur­operatør i Norge eller lokalt i Myanmar. Sistnevnte løsning er billigere og fungerer bra.