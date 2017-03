Landsbyliv på Cuba

Det blir sagt at det er i Viñales du opplever det virkelige Cuba. Det føles i hvert fall som om vi har reist tilbake i tid.

Tekst og foto: Lise Skogstad

Første gang publisert i VI OVER 60 desember 2014

Tilbakelent karibisk livsstil, pittoreske og sjarmerende byer, en musikk som går rett i blodet og strender med palmer og kritthvit sand. Kontrasten er stor fra den pulserende hovedstaden Havanna. Bilene er byttet ut med «buffalo», hester og kjerrer. Vi er på landsbygda, hønene kakler, sola steiker og luften er fuktig. Det føles deilig å slenge fra seg sekken, lene seg bakover i gyngestolen på balkongen med en mojito i hånden og nyte synet av fargerike hus og frodig natur med fjellformasjoner som bakteppe.

Norske statsborgere trenger visum for å besøke Cuba, som må skaffes før avreise. Ta kontakt med den cubanske ambassade i Oslo.

Da vi ankom med turistbussen ble vi møtt av ­ivrige utleiere. Selv om alle de tre hotellene i Viñales – La Ermita, Los Jazmines og Rancho Horizontes San Vicente – kan friste med svømme­basseng, velger de fleste å bo i «casa particulares», den cubanske varianten av «bed and breakfast». I Viñales finner du casas på rekke og rad, ofte med gyngestoler på utsiden av huset. Her kan du slappe av, gjerne med en drink i hånden og kanskje en sigar i munnviken.

Et tips er å spasere rundt, kikke og banke på og spørre om de har ledig rom. Avtal pris på forhånd, du betaler vanligvis mellom 15 og 25 cuc pr. natt. For et tillegg får du frokost og middag.

I Viñales finnes restauranter og paladres i tillegg til billig gatemat eller pesosmat som pizza og sandwich. Men den beste maten får du i casa particulares. Store porsjoner av svin, kylling, fisk og hummer med tilbehør som frukt, søtpotet, mais og salat. Av drikke går det i deilig juice, kaffe, mojito, cuba libre og pina colada.

Verdensarv

Viñales er Cubas spiskammer og ligger i den vestlige delen av landet. I dette fruktbare området på 132 kvadratkilometer i Pinar del Rio-provinsen, dyrkes landets beste frukt og grønnsaker. Regionen er ikke bare selvforsynt, men bidrar med mat til mindre produktive deler av Cuba. Store og små gårdsbruk hvor det fremdeles arbeides som i gamle dager med okse og plog, og høsten kjøres i hus med hest og vogn.

Denne kombinasjonen av naturrikdom og ­uendret livsstil, og spesielt dyrkningen av tobakk som i flere hundre år har pågått på samme måte, fikk i 1999 Unesco til å erklære Viñales-dalen som verdensarv. Med det fikk turistene øynene opp for de små landsbysamfunnene på Cubas vestkyst. Men de fleste turistene drar fremdeles til sol, sand og strand i det sydlige Cuba, bare de nysgjerrige reiser hit.

Å komme seg rundt i Viñales er enkelt med den lokale turistbussen som gir mulighet til å hoppe på og av for fem cuc. Ruten er på cirka 36 kilo­meter og bussen kjører innom to av grottene i området. I Palenque de los Cimarrones er det restaurant, og diskotek hver lørdag. I Cueva del Indio føres du videre i båt. Det gigantiske «Mural de la Prehistoria», maleriet Fidel Castro i begeistring for den mektige naturen beordret malt på klippeveggen i beste hulemaler-ånd, er også verd et stopp.

Spektakulær utsikt

Markante klippeformasjoner er en del av regionens mystikk. De er dannet av kalkstein for 160 millioner år siden og er særpreget av loddrette sider og opp til 300 meter høye topper som får dem til å ligne monolitter. Det eneste annet sted i verden slike klipper finnes, er i Sydøst-Asia. Området er også berømt for dryppsteinshulene som urbefolkningen, guanahatebey-indianerne, skjulte seg i da de fryktede spanske erobrerne kom på 1500-tallet.

Senere ble hulene brukt som tilfluktssted for rømte slaver som hadde fått nok av det umenneskelige arbeidet på de nye herskernes plantasjer. Under Cuba-krisen i 1962 skjulte den cubanske geriljalederen Ernesto «Che» Guevara seg her. I dag er hulene åpne for besøkende.

Turistbussene stopper også ved Hotel Los Jazmines, der du kan nyte det beste panorama over den grønne og frodige dalen før du eventuelt tar et bad i hotellets basseng.

Sigarer

Viñales er en av 14 kommuner i Pinar del Rio. Provinsen regnes som Cubas viktigste tobakks­område. Det er det perfekte jordsmonn og en passende balanse mellom sol og regn som gir den høye kvaliteten.

Her er det et «must» å besøke en lokal tobakksplantasje og se hvordan sigarer produseres. En av tobakk-dyrkerne vi møter er 42-årige Juan. Han forteller at det alltid har vært tradisjon i familien å røyke sigar og at han selv startet da han var ti år gammel.

– Staten tar 90 prosent av tobakken, jeg beholder ti prosent som jeg selger til turister og som vi røyker selv, forklarer han. – Sigarene er organisk dyrket, uten kjemikaler. Nikotininnholdet er bare 30 prosent, forteller Juan mens han kutter blader, ruller som en proff og forsegler sigaren med honning. – Honning er naturlig lim, smiler Juan og tenner den ferdige sigaren.

I likhet med andre cubanere er månedslønnen hans lav. Mange er avhengig av tips fra besøkende turister. Å plusse på ti prosent i tips er et godt utgangspunkt.

Klatring, baseball og dans

Viñales har mye å by på. Hva du velger å se og hvordan du gjør det kommer an på hva du ønsker og hvor mye tid du har. Du kan leie sykkel, bil eller scooter, spasere eller ri på hest. Guidede turer kan arrangeres fra hotellene og fra turoperatørene i sentrum. Mange av casaene tilbyr også guidede turer og utleie av sykler.

Danske Pernille Gedi (39) og moren Elin Lundholm (61) har valgt å utforske Viñales fra hesteryggen. – Vi så på nettet og leste mange reisebrev og anbefalinger og syntes det så vakkert ut her, og det er det. Og veldig stille i forhold til Havanna, sier Pernille.



– Vi bor i Casa Tery og er godt fornøyd. De er så vennlige og nesten alt de serverer har de produsert selv. Og så er det kjempegod juice og kaffe, føyer Elin til.

Viñales er en populær destinasjon for klatring og tilbyr klatreekskursjoner på ulike nivåer. Er du sportsinteressert, kan du få med deg en baseballkamp, Cubas nasjonalsport, på stadion i Viñales, et par minutters gange fra hovedgaten Calle Salvador Cisneros. Foretrekker du roligere omgivelser, kan du besøke El Jardin Botan, den botaniske hagen. Her kan du se forskjellige fuglearter og en stor samling blomster og frukt. Det er gratis inngang, men gi gjerne noen pesos, det blir godt mottatt.

En dag på stranden gjør opplevelsen komplett. Cayo Jutias og Cayo Levisa kan nås med leiebil, scooter eller taxi. Taxien kjører til stranden og venter noen timer før den kjører tilbake. Til Cayo Levisa må du ta båt i tillegg. Og når kvelden kommer kan du gjøre som lokalbefolkningen. De samles hver kveld til underholdning og dans på Centro Cultural Polo Montanez i sentrum.