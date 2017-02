H.C. Andersens eventyrslott

Fyn er verd et besøk. Bli med på en rundtur i H.C. Andersens fotspor, til hans vakre Odense, til hans fattigslige barndomshjem, til slottene hvor eventyr ble til – og til Falsled kro.

Sejle op ad åen, sejle nedad igen, det var vel nok en dejlig sang, den må vi ha’ endnu en gang,» synger vi så det ljomer om bord på elvebåten H.C. Andersen. På den stille elven gjennom Odense, den danske øyen Fyns hovedstad. Selve eventyrbyen og H.C. Andersens hjemby. Vi seiler gjennom en verden av barndoms­minner og spennende eventyrstunder.

Jeg ser den stygge andungen og nattergalen ved bredden av elven, jeg ser keiseren med sine nye klær. Jeg setter meg på den magiske kofferten, hjelper den lille piken med svovelstikkene, hun som tenner sitt siste lys i den danske natten. Jeg vrir meg ubehagelig da jeg kjenner erten i prinsessens seng, løfter hånden og hilser på den standhaftige tinnsoldaten, og jeg ser H.C. Andersen selv, for­virret, men glad løfter han flosshatten da han runder hjørnet og fortsetter inn i det gule barndomshjemmet i gaten Bangs Boder.

Jeg er skinndød

En merkelig mann denne H.C. Andersen. Høy, feminin og tynn som en fyrstikk, «skranglete» ble han kalt. Unge kvinner oppfattet ham som en komisk figur. Han var så «tåpelig at man bare ikke kunne unngå å le!» Han var så redd for sykdom at han på nattbordet hadde liggende en lapp hvor han for sikkerhets skyld hadde skrevet: «Jeg er skinndød.»

Jeg slentrer rundt i sentrum av Odense, i H.C. Andersens underlige fotspor. Over brostenene der dikteren løp sine barnesko. Tidene er blitt moderne, men flere av bygningene og gatene er de samme som på eventyrdikterens tid.

Overtroisk mor

Hans barndomshjem er et lite mursteinshus som en gang lå midt i fattigstrøket, i Odenseslummen. Nå er det idyllisk her, men den gang bodde det tyve mennesker i dette huset, tett i tett, hele fem familier.

Huset hvor han ble født ligger i Munkemølle­stræde. Da han var fjorten år flyttet de til gaten Bangs Boder. I to små stuer i et fattigslig og lavt hus vokste han opp. Hit kom en gang spåkonen for å gi råd til den overtroiske moren da sønnen ville reise til København for å bli skuespiller og berømt. Spådommen slo til, han ble en berømt, men ulykkelig mann.

H.C. Andersens fotspor fører meg videre. Hans statue står i Eventyrhaven, tett opp til St. Knuds Kirke. Her i Bispegården opptrådte han flere ganger for å samle inn penger til mat. Han ble døpt i denne kirken. Han var hele livet en sær mann, ulykkelig forelsket i både kvinner og menn.

Elsket blomster

På Odense slott vasket moren mens lille Hans Christian lekte med prins Fritz, som senere ble kong Frederik VII. På Gråbrødre hospital bodde hans sinnssyke farfar, og her døde moren, alkoholisert og dypt ulykkelig. Han fant roen i det som nå er blitt H.C. Andersen-skogen; 163 eiketrær som er plantet slik at det ser ut som dikterens papirklipp «Solen som ansikt». Skogen inviterer til rolige aktiviteter den dag i dag.

H.C. Andersen elsket blomster. Helt fra barnsben av gledet han seg over morens urtehave, en altan­kasse som flommet over av alt fra vakre blomster til purreløk og persille.

På sine turer rundt til slott og herregårder på Fyn, lærte han om planter som den vanlige danske knapt hadde hørt om. I romaner og eventyr dukket de underligste blomster opp. Rosen går igjen. Selvfølgelig har han fått en rød rose oppkalt etter seg. H.C. Andersen-rosen ble døpt av prinsesse Benedikte i 1986 og er blitt en av Danmarks mest populære roser.

Lykkesholm Slot

Jeg fortsetter min ferd i H.C. Andersens flate, bløte eventyrlandskap. Det bølger seg vakkert og frodig mellom små vakre hvite kirker, imponerende slott, fargerike landsbyer og bindingsverkshus med halmtak og stokkroser oppetter veggene.

Jeg gjør som H.C. Andersen, søker de vakre opplevelsene.

Lykkesholm Slot dukker uventet opp. Et lite slott, enestående i det vakre og blide fynske landskapet. Slottet med takkete gavler, gult som solen, omgitt av blå sjø, grønn park og en historie tilbake til 1329.

H.C. Andersen bodde ofte på Lykkesholm Slot. Her ble «Prinsessen på erten» og mange av hans silhuettklipp til.

Johanne Marie Lindegaard eide Lykkesholm Slot den gang H.C. Andersen kom på besøk. Hun var enke og hadde sett den unge Andersen i Odense, et forkomment, fattig barn som i løpet av få år ble helt forvandlet, fra en fattig student og såmann til en kongen tok seg av, en lovende og verdenskjent dikter.

Han fikk sin første invitasjon til Lykkesholm Slot i 1830, men takket nei, han var i dårlig humør den dagen. Først to år etter svarte han ja takk.

Ak hvor forandret

Da han først kom på besøk til slottet ble det gjort stor stas på den unge, radmagre mannen. Det forhindret ikke at noen drev gjøn med ham, de la en ert under madrassen og en levende hane under sengen. «Da jeg i Dagningen skulde til at sove, saa begynder Bæstet at gale,» har han selv fortalt.

H.C. Andersen hadde planer om hevne seg ved å kle seg ut som spøkelse og legge seg i en av de kvinnelige gjestenes senger, men våget det ikke. Han var redd for å bli oppfattet som nærgående.

H.C. Andersen var gjest på Lykkesholm Slot siste gang i 1839. Han ble ertet fordi han var redd for okser, og skrev til en av sine brevvenninner: «Ak hvor forandret, jeg kommer her ikke mere igjen.» Det løftet holdt han.

Egeskov Slot

Jeg fortsetter til Egeskov Slot, et av Europas best bevarte renessanseslott, oppført på en liten «skog» av eikepæler. Det heter at slottet har så mange vinduer som året har dager, så mange dører som året har uker og like mange skorsteiner som det er måneder.

Slottet fikk besøk av H.C. Andersen to ganger. Det mest romantiske av alle danske slott pirret dikterens nysgjerrighet, og han forberedte seg godt foran sitt første besøk: «I Haven har været Buegange, Absatser og Fontæner, endnu er høie beskaarne Hække og en prægtig lang smal Bøge-Alee. Gården er oppført af røde Mursteen, ned til Haven staaer en Gruppe Grantræer. Et høit kobberlagt Spiir er opført paa Forbindelsen af begge Bygningerne. Massive steentrapper fører op og ned…»

Egeskov Slot er praktfullt, litt skremmende, med spennende labyrinter og murer som speiler seg i vollgraven. Med sin idylliske beliggenhet er det et av Danmarks mest kjente motiver.

Valdemar Slot

Lenger syd ligger Valdemar Slot majestetisk skjult i det danske landskapet med praktfulle saler og Christian Kroghs berømte og originale malerier og tegninger. Selveste Terje Vigen henger stolt og værbitt i Den Røde Gang.

Valdemar Slot ble bygd av Christian IV til ære for sønnen Valdemar Christian som døde på slagmarken i Polen. Valdemar kom aldri selv til å bo på slottet, men det vil alltid bære hans navn. Sjøhelten Nils Juel, som vant det berømte slaget i Køge Bugt under svenskekrigen i 1677, erobret Valdemar slott og gjorde det til sitt.

H.C. Andersen overnattet bare en gang på Valdemar Slot, og lå som en konge i en av slottets majestetiske himmelsenger.

Hvedholm Slot

Hvedholm Slot omtales som kongsgård allerede i 1231, det var egentlig bygd som festhus for adelen. Slottet dukker opp i det romantiske landskapet som et ekte, mursteinsrødt slott hvor tenåringen Olav, som den gang var Norges kronprins, drakk konjakk av kjøkkenglass. Jentene på kjøkkenet trodde konjakk skulle serveres slik. Den norske kronprinsen ropte: Stopp stopp! da de skjenket opp. Etterpå sukket han: «Det er godt å ha danske jenter her, for de er så rause…»

Under de enorme trærne satt H.C. Andersen og observerte. Nesten alt han så og opplevde fikk han bruk for. Han hadde nesten aldri tankefri. Tankene svirret og svirret enten han satt under trærne eller gikk gatelangs i København, for en gang ville han få bruk for det han så i sine fortellinger, eventyr og romaner.

Falsled Kro

En lang vandring i H.C. Andersens fotspor krever et godt måltid. På Falsled Kro holder Per Hallundbæk til, stjernekokken som gjorde Engø Gård på Tjømø berømt før han tok med seg konen og dro hjem til Fyn.

Falsled Kro er en av Danmarks mest eksklusive hoteller og spisesteder. Her kommer gjester fra hele verden for en unik matopplevelse. Danmark hadde ikke vært det samme uten denne kroen.

– Målet er at mine gjester skal smake at de er på Fyn, er Per Hallundbæks filosofi. Det skal ikke smake som Paris, London – eller Tjømø i Vestfold. Han er opptatt av at sesongene skal gjenspeiles i det han kaller sitt almanakkjøkken, og serverer gjerne høstens miniblomkål i blomkålpure med trøffel. Det gjøres så utrolig enkelt. Det smaker like enkelt – og liketil.

– Å lage god mat til gjestene handler om inderlighet og stolthet, sier han.

Den samme inderligheten og stoltheten finner vi i H.C. Andersens eventyr og fortellinger.