Fjordene rundt, verdens vakreste biltur

Fra en smaragdgrønn fjord tar vi oss opp til høyfjellet. Vi opplever trange fjorder, majestetiske og høyreiste fjell, ville fosser, frodige enger i kontrast til snødekte topper og enorme isbreer. Vi besøker bortgjemte bygder og en liten by med bøker. Det hele i løpet av tre dager.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Første gang publisert i VI OVER 60 september 2014

Det vestnorske fjordlandskapet er en magnet på utenlandske turister. Kanskje er vi ikke like flink til å sette pris på vår egen natur. Det er lett å synes at det som er langt borte er flottere enn det vi har like utenfor stuedøren. Det til tross for at det vestnorske fjordlandskapet står på Unescos verdensarvliste i selskap med blant annet pyramidene i Egypt, Galápagosøyene, Grand Canyon og Påskeøyene. Områdene rundt Geirangerfjorden på Møre og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane regnes blant de vakreste fjordlandskap på kloden.

Vi bringer reiseforslag til en tre dagers tur med bil i området rundt Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden og Fjærlandsfjorden. Mulighetene i dette vakre området er uendelige, og tre dager er i knappeste laget om man virkelig skal ta pulsen på perlene. Det er opp til hver enkelt hvor lang tid man vil bruke. For det er mange flotte steder som ikke er kommet med her.

På kanten av stupet

Vi starter turen på Voss, sentralt på Vestlandet. Herfra følger vi E16 mot Gudvangen, men i stedet for å kjøre strake veien tar vi omveien rundt den dramatiske Stalheimskleiva, drøyt tre mil fra Voss.

Først stopper vi på historiske Stalheim Hotel som ruver på kanten av stupet mot Nærøydalen. Med sin fantastiske beliggenhet har hotellet fra 1885 trukket til seg turister fra fjern og nær. Den mest trofaste av dem alle var keiser Wilhelm II som besøkte Stalheim 20 somre på rad.

Har du tid kan du ta spaserturen til Sivle-­gårdene hvor Per Sivle bodde i guttedagene. Er du noenlunde høydesterk kan du fortsette stien opp til den gamle husmannsplassen Nåli, som ligger i stupbratt terreng på en fjellhylle langs den gamle «ferdavegen» mellom Stalheim og Jordalen.

Langt der nede kan vi se «nyveien» som skjærer seg strake veien gjennom fjellet. Men det er mye mer spektakulært å ta gamleveien ned den stupbratte Stalheimskleiva. Veistrekningen er en av Nord-Europas bratteste og snor seg som en slange gjennom terrenget. Den ble bygget på 1840-tallet for å sikre bedre postgang mellom Oslo og Bergen. Det er tretten krappe hårnålssvinger på den halvannen kilometer lange parsellen mellom Stalheim Hotel og dalbunnen nedenfor.

Hovedveien E16 er for lengst lagt i tunneler, og Stalheimskleiva er i dag først og fremst en attraksjon. Og det i den grad at den er godt inne på 10 på topp-listen over de mest besøkte, naturbaserte attraksjonene i Norge. Underveis kan du blant annet nyte synet av den 142 meter høye Sivlefossen og den 126 meter høye Stalheimsfossen. I dag er trafikken begrenset og veien enveiskjørt. Verre var det den gang dette var eneste vei mellom Gudvangen og Voss. Da hendte det ikke sjelden at det låste seg i møtet mellom skrekkslagne campingturister og turistbusser.

Geitene i Undredalen

Når Stalheimskleiva er unnagjort er det ikke mer enn en drøy mil ned til Gudvangen, som ligger i bunnen av Nærøyfjorden. Herfra går det både bilferge og turistbåter ut Nærøyfjorden.

Selve Gudvangen er ikke spesielt spennende, men det kan anbefales å ta en drøyt fem kilometers avstikker langs Nærøyfjorden til den lille bygda Bakka. Her kan du føle hvordan fjellene vokser rett fra fjorden og inn i himmelen. Veien utover er ganske smal og kronglete. Se opp for geiter i veien. Det skal du også gjøre når vi tar vår neste avstikker fra hovedveien.

Like etter at vi kommer ut av den 12 kilometer lange tunnelen fra Gudvangen svinger vi til ­venstre og tar oss ned den trange Undredalen til den vakre bygda Undredal. Underveis stopper ved Undredal Stølsysteri for å handle både hvit og brun geitost. Befolkningen i dalen har lange tradisjoner med geitehold. Det har sammenheng med at bygda var veiløs helt frem til 1988. Siden melk ikke kunne fraktes ut på andre måter enn sjøveien, var det mer naturlig med osteproduksjon enn melke­produksjon. Og geitene setter sitt preg på dalen. De er nærmest overalt, like gjerne midt i veibanen.

Bygda ligger inneklemt mellom Aurlandsfjorden og stupbratte fjell. Besøk Undredal Stavkirke fra 1147, som med sine 40 sitteplasser skal være den minste kirke i Skandinavia som fortsatt er i bruk.

Himmelturen

Etter Undredalen kommer vi til Flåm og den verdenskjente Flåmsbanen. Både det å ta banen og gå ned Flåmsdalen er en opplevelse, en opplevelse som vi sparer til senere.

Vi fortsetter videre mot Lærdal, men i stedet for å kjøre gjennom den 25 kilometer lange Lærdalstunnelen velger vi den sommeråpne 48 kilometer lange Aurlandsveien, FV 243. En fantastisk vei; den snirkler seg opp fra den smaragdgrønne Aurlandsfjorden til mer enn 1300 meter over havet. En himmeltur som byr på storslått utsikt over fjordlandskapet og Jotunheimen. Selv midt på sommeren slipper snøen aldri taket, det er ikke uten grunn den kalles «Snøveien».

Veien har status som nasjonal turistvei, noe som blant annet innebærer at det er lagt til rette med flotte rasteplasser, toaletter og utkikkspunkter. Ta deg tid til en stopp ved det prisbelønte utkikkspunktet på Stegastein, hvor en fantastisk trebro stikker 33 meter ut i løse luften. Det gir en svimlende følelse av vektløs tilstand, midt mellom himmel og fjord.

Som Sørlandet før Sognefjell

Selv om den vakre trehusbebyggelsen på Lærdalsøyri er vel verd et besøk, fortsetter vi videre mot Sogndal. Nok en gang tar vi en avstikker, denne gang til den vakre bygda Solvorn, cirka 12 kilometer fra Sogndal. Solvorn kan virkelig minne om et stykke Sørland med hvit småbebyggelse, naust og flott strandlinje. Frukttrærne strekker seg opp mot de bratte fjellene og den blågrønne Lustrafjorden skjærer seg som et knivkutt innover i landskapet, farget av brevann fra mektige Jostedalsbreen. Her kan man på kort tid oppleve fjord, ville fjell, isbreer, vakker bebyggelse og et frodig kulturlandskap.

Walaker Hotell som ligger like ved fergekaien i Solvorn, har vært i samme familie i ni generasjoner, like siden 1690. Det trivelige familiehotellet kan anbefales som overnattingssted.

Fra Solvorn kan du ta den lille fergen «Urnes» over fjorden til Urnes stavkirke, som er den eldste bevarte stavkirken i Norge, oppført rundt 1130. Stavkirken står på Unescos liste over verdens mest verdifulle kulturminner.

Bøker mellom fjord og fjell

Tilbake til Sogndal tar vi riksvei 5 og setter kursen mot Fjærland. En strekning på 33 kilometer hvor mye av veien er lagt i tunneler. Desto større blir åpenbaringen når den pittoreske bygda innerst i Fjærlandsfjorden åpenbarer seg. Her ligger «Den norske bokbyen» i et av de mest naturskjønne omgivelser i hele Norge – kåret til det flotteste av «Norges 50 beste reisemål». Kanskje gir de storslåtte omgivelsene besøkende en uforanderlig ramme som maner dem til å stanse opp, puste ut og ta livet med ro.

Begrepet bokby er internasjonalt og slike byer er alltid lagt til litt avsidesliggende steder i vakre omgivelser. Som Fjærland ved Fjærlandsfjorden, med stupbratte fjell og breer som nærmeste nabo. Bokutsalg finner du i alt fra fjøs og naust til venteværelser og endog et buss-skur.

Her kan du overnatte på tradisjonsrike Hotel Mundal, et ærverdig familiehotell i sveitserstil fra 1891. Besøk også Norsk Bremuseum, tegnet av den anerkjente arkitekten Sverre Fehn. Ta deg også tid til å oppleve Bøyabreen og Supphellerbreen, begge ligger cirka 10 kilometer fra Fjærland og er lett tilgjengelig.

Fra Fjærland er det mange muligheter for turen videre. Du kan kjøre i tunnel under Jostedalsbreen til Jølster og blant annet besøke Astruptunet og eventuelt returnere til Balestrand via Gaularfjellet, som også er nasjonal turistvei. Vi kjører tilbake til Sogndal og videre til Kaupanger. Herfra tar vi sommerfergen over Sognefjorden og inn Nærøyfjorden, en av verdens vakreste fergeturer.

På denne måten får vi oppleve alle elementer av det vestnorske fjordlandskapet; fjorder, fjell, fosser og breer. Vi brukte tre dager på rund­turen. Men vi brukte mye mer tid på å fordøye inn­trykkene.