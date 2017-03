Bedagelige Danmark

Villa Snekkersten er en gammel, romantisk villa fra 1900 i lille danske Snekkersten. – Jeg prøver å skape et skandinavisk sommerhus, et badehotell i gammel stil iblandet det moderne, sier eieren, Henriette Heegaard.

Tekst: Øyvind Risvik, foto: Øyvind Risvik og privat

Første gang publisert i VI OVER 60 desember 2014

Midt på dagen i det lille fiskeleiet Snekkersten på Nordsjælland i Dan­mark. Brunsjen, en blanding av fro­kost og lunsj, blir servert på terrassen i annen etasje. Nybakt rugbrød, frisk frukt, grønn­saker, honning, korn og yoghurt, ordentlig eggerøre og stekt bacon. En kopp kruttsterk kaffe i blått og kongelig dansk porselen. Stillheten i den gamle fiskerlandsbyen legger en tynn hinne over sjel og sinn.

Nede på stranden lufter skarven sine vinger. Lenger opp i sundet vinker storbyene Helsingborg og Helsingør, henholdsvis på den svenske og på den danske siden. Store cruiseskip og små ferger bryter det sommerstille vannet. Solen står høyt på himmelen, humlene surrer, måkene skriker og bølgene slår svakt mot stranden.

– Jeg lager brunsjen slik jeg liker den selv, sier Henriette Heegaard, som steller med sitt bed & breakfast-hotell, Villa Snekkersten, som sitt eget barn. – Det er folk superglade for. Jeg gjør veldig mye ut av dette måltidet, noe som gjør at folk kommer tilbake. Brunsjen på Villa Snekkersten er noe de ikke får andre steder. Det blir servert personlig, er økologisk og med ordentlige råvarer.

Gammelt, lyst og moderne

– På den ene siden skal det være gammeldags, sier Henriette Heegaard, – på den andre siden lyst og moderne slik at det ikke blir helt som det var på bestemors tid. Jeg har en lidenskap for ­svenske stoler i gustaviansk stil fra begynnelsen av 1800-tallet. Klarer jeg å blande dette med 1960-tallet og nåtid, er jeg fornøyd.

Stilen på Villa Snekkersten ligner litt på et badehotell. Det er lyst og lett; gjestene kommer for den intime atmosfærens skyld, den rolige stemningen og den vakre utsikten over Øresund.

– Min størst belønning er de hyggelige tilbakemeldingene, sier Henriette Heegaard. – At jeg tar meg tid til å snakke med gjestene, høre på hva de har opplevd og å gi dem tips om hvor de skal få den gode restaurantopplevelsen, gir belønning.

– En kvinne på 84 år bor ofte hos meg, og om vinteren trives hun spesielt godt i den lille have­stuen innerst i gården. Hun elsker lyset fra havet og å høre vinden rundt husveggene. Om vinteren sammenligner hun isflakene som beveger seg på stranden med isen i glasset. Når hun sitter i have­stuen er det så stille at det eneste hun hører er isflakene som klirrer i whiskyglasset, sier hun.

Som på et badehotell



Murvillaen i Snekkersten har en vakker hage og en ubetalelig sjøutsikt. Huset ble bygd den gang veien var smal og husene tilhørte lokale fiskere eller var sommervillaer for rikfolk.

Både Henriette Heegaards far og bestefar drev det gamle og sagnomsuste Hotel Trouville i Hornbæk, hotellet skagenmalerne bodde på når de besøkte Nordsjælland.

– Jeg er vokst opp på et typisk badehotell og liker stilen og badehotellstemningen, sier hun. – I gamle dager var badehotellene et pensjonat hvor folk kunne bo over lengre tid. Jeg liker også at de som bor hos meg kan samle seg på kjøkkenet, og at de som bor her i mange måneder har det rommet som et naturlig samlingspunkt.

Et sted som er ekte

Henriette Heegaard og mannen John kjøpte den gamle herskapsvillaen i romantiske Strandvejen i 1989. – Vi bygde fem dobbeltværelser og laget dem slik vi selv ønsker å ha det når vi drar rundt i verden.

– Vi er lei upersonlige hotellrom, lange ganger og personale som later som de ser deg, men har glemt deg så fort de har snudd ryggen til.

– Når jeg klikker rundt på nettet finner jeg fine steder med fem stjerner som er mer kunstige enn ekte. Jeg har alltid ønsket å skape et sted som er ekte, uten fjernsyn og alle disse fine tingene som andre hotell har. Villa Snekkersten skal være et lite hotell uten hurlumhei.

På veggen henger et stort maleri av den lokale kunstneren Morten Apfelhøi, med et motiv fra Helsingør, en naken kvinne som titter ettertenksomt ut på det åpne landskapet. Det er et maleri som skaper ro, akkurat som livet er her i villaen.

– Jeg prøver å unngå altfor små barn, jeg vil tilby unik stillhet og ro uten løping i trappene.

Vennlige nordmenn

– Forskjellen mellom de fine hotellene og det lille badehotellet er det som gir oppholdet mening, fortsetter Henriette Heegaard. – Jeg har mange gjester som normalt bor på kjedehotell når de er på jobb, men privat synes det er hyggeligere her. Jeg liker selv å bo på Hilton, tett på lufthavnen, men andre ganger ønsker jeg et lite, personlig og intimt hotell. Hvert til sitt bruk, sier jeg.

Henriette Heegaard har vært gift med John i 37 år. Hun er utdannet sosialpedagog og har jobbet med ungdom med psykiske problemer. Ekte­mannen bestyrer en institusjon lenger ned på Strandvejen hvor de behandler unge mellom 18 og 25 år med psykiske diagnoser.

– Når det er riktig travelt hjelper han meg, sier hun, – han synes det er dødsshow å være litt sånn der Fawlty Tower.

– Svært mange av gjestene våre kommer fra Norge. Nordmenn er vennlige og kvalitets­bevisste. Mange bestiller fra år til år og gjerne sammen med venner og familie, de leier ofte hele huset i flere uker om gangen…