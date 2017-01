Slik finner du KJÆRESTE på nettet

– Hvor er alle de flotte, single seniorene? sukket min gode venninne for en tid siden. Hun fant dem på nettet. Nettdating for voksne mennesker er blitt vanlig.

Tekst: Kristin Myrmel, foto: Scanpix, Thinkstock

Første gang publisert i VI OVER 60 juni 2014

Nettdating har hatt et lugubert rykte, men er i dag blitt stuerent og seriøst. En under­søkelse fra TNS Sifo i Sverige viser at nettdating nå er den vanligste måten å treffe en ny partner på.

Større muligheter

Det er mange grunner til å bruke nettdating dersom du ønsker deg en kjæreste. For det første er folk der av samme grunn, du slipper å lure på om de du blir kjent med er single eller ikke. Dessuten er det en grei måte å «sile ut» de som kan være interessant – og å holde deg unna dem du ikke liker. Du sitter hjemme bak din egen PC – eller har en app på mobilen. Du unngår halvfulle kandidater som ikke gir deg fred.

Det beste er allikevel at du kommer i kontakt med nye mennesker. De vanlige sosiale are­naene – venner, jobb og fritidsaktiviteter – går etter hvert tom for nye kjæreste-kandidater. Det gjør ikke nettdating-sidene. Det er ca. 240.000 aleneboende mellom 45 og 66 år i Norge. Mange av disse søker kjærligheten på nettet.

OBS!

Mange av begge kjønn lyver om utseende, spesielt vekt, alder og hva man jobber med. Når de skriver «selvstendig næringsdrivende» kan det være stønad fra NAV.

Gunn Helen Øye

På en nettdatingside velger du selv å være anonym eller ikke. Nettstedene oppfordrer deg til å laste opp et profilbilde. Dersom du gjør det, så velg et godt bilde av deg selv. Noen er redd for å bli gjenkjent og velger å laste opp et «anonymt» bilde tatt fra siden, med solbriller og hatt. Det er en dårlig idé. Husk at hvis du blir gjenkjent er den som gjenkjenner deg også ute på nettflørt.

Nettdating

• Oppsto i USA på 1990-tallet.

• Kom til Norge i 2000.

• Dette er nå den vanligste måten å treffe en ny partner på.

• Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 896.000 enpersonshusholdninger (2013), nærm 40 % av alle husholdninger i Norge. Gjennomsnittsalderen for aleneboeren er 52 år.

• Enkelte utenlandske dating-sider får kritikk for falske profiler, opprettet av folk som er ute etter penger. Et kjennetegn ved slike henvendelser er dårlig norsk, og de oppgir sin private e-mail ved første kontakt. Hold avstand!

• Bruk tid på å finne ut hvilken nettside som kan være riktig for deg, sjekk prisen for medlemskap.

Hva ser du etter?

På nettdatingsider kan man være selektiv i forhold til type mennesker man ser etter. Du kan legge inn kriterier som for eksempel høyde, utdannelses­nivå, røyker/ikke-røyker og geografisk plassering. Da kommer kun de som matcher kriteriene opp som forslag. Det lønner seg å tenke over hvilke kriterier som er viktig, for jo flere du legger inn, desto færre matcher får du. På den annen side hjelper det ikke med mange tilsynelatende treff dersom 50 av dem røyker og du ser etter en ikke-røyker!

Tenk over hva som er viktig ved en kjæreste – og hva du ikke kan akseptere.



«So many men, so little time,» sa min venninne da nettdatingverdenen åpenbarte seg for henne. Hun følte hun satt med datingvarianten av Ellos-katalogen, og det eneste kriteriet hun hadde lagt inn var at mennene skulle bo i Norge…

Når du melder deg inn på et nettsted for dating blir du bedt om å lage en profil og en presentasjon av deg selv. Her lønner det seg å være kreativ for å fange oppmerksomheten til din potensielle partner. Profilteksten er kanskje viktigere enn bildet, fordi den forteller mye mer om deg. Humor er en tiltrekkende egenskap. Vær morsom, oppfinnsom og ærlig. Unngå formuleringer som for eksempel «tja, hva skal jeg skrive her da?» eller «mine venner synes jeg er grei».

HVORDAN LYKKES DU …?

• Legg arbeid i en god profiltekst – og det inkluderer både innhold og stavekontroll.

• Bruk gode bilder – eller ingen bilder.

• Vis frem dine beste sider på en ærlig måte.

• Husk at du er en verdifull og attraktiv person.

• Våg å ta kontakt.

• By på deg selv og vis interesse for andre.

• Tenk over hva du ser etter i en ny kjæreste – og vær åpen for at du kan bli overrasket.

• Vær deg selv når dere treffes.

• Husk at godt humør er attraktivt.

• Ha det gøy! Unngå

• Å virke desperat.

• Å se etter noen som minner om din(e) foregående partner(e).

• Lange første-dater.

• Uærlighet, både hos deg selv og hos dem du treffer.

• Falske profiler.

• For stort aldersspenn.

Hva er det beste og morsomste med deg? «Fallskjermhoppende dame på 60 søker en å lande på!» eller «vil du sitte bakpå Harley’en min gjennom USA?» Dette er eksempler som forteller mye om hvilken type du er. Du skal markedsføre deg selv slik at en potensiell kjæreste gjenkjenner det han eller hun leter etter. Han eller hun skal få lyst til å bli kjent med deg.

– Forskning viser at menn går bredere ut enn kvinner, sier sosialantropolog og forfatter av boken Elsk meg; avlogget, Gunn Helen Øye. – Vi ser at menn sender ut mange henvendelser fra nett­stedet, mens kvinner oftere velger ut færre.

Avvisning

En av ulempene med nettdating er at du kommer til å oppleve å bli «dumpet». Det kan skje på bakgrunn av et bilde eller etter et treff i levende live. Et slikt treff kalles gjerne IRL og er en forkortelse for «In Real Life» – husk det hvis noen lurer på om dere skal treffes IRL.

Den første date’n bør være kort, kanskje bare en kopp kaffe på kafé. Da får dere hilst på hverandre og sjekket om det er kjemi nok til at dere ønsker å treffes igjen. Dersom første møte blir for langt kan det bli kleint dersom kjemien ikke stemmer.

Min nevnte venninne er blitt proff på slike første-dater.

– Dersom man finner tonen på nettet er det best å treffes ganske raskt. Jeg merker de ­første fem minuttene om han er interessant eller ikke. Ettersom hun har vært på seks-syv slike første-dater, er det grunn til å tro at det også finnes en del uinteressante menn der ute…

– Noen ønsker faktisk ikke å møtes IRL, sier Gunn Helen Øye, – de vil bare ha det nettet gir. Luktfritt, problemfritt – en sexlek som er perfekt. I USA finnes mennesker som har datet på slike nettsider i over ti år. Trist på en måte.

Det kan selvsagt være at du ikke ønsker å gå videre etter at dere har truffet hverandre. Det er mange høflige måter å avslutte kontakten på og det lønner seg å være tydelig. Mange sier fra i løpet av den første eller andre date’n: «Jeg tror dessverre ikke du er den rette for meg.» Andre foretrekker å sende en hyggelig mail og skriver gjerne noe slikt som «takk for en hyggelig prat! Jeg har tenkt meg litt om og kommet til at jeg ikke ønsker å gå videre med vår kontakt. Lykke til, du finner nok en som passer for deg!». Ærlighet varer lengst også i denne sammenhengen.

Dersom du gjentatte ganger blir avvist eller innser at du har valgt feil, så ta en gjennomgang av hva slags mennesker du har valgt. Det er stor sannsynlighet for at du ikke har tenkt godt nok igjennom hva slags personlighet du trives best sammen med, men kanskje lagt for stor vekt på for eksempel utseende.

– Det som forbauser meg mest er at mange menn ønsker en kjæreste som er mellom 25 og 35 mens de selv har passert 60, sukker min venninne. – Vil de virkelig det?

Vær realistisk

Tenk over hva du ønsker deg og hva som er realistisk. Dersom du ønsker en som er betydelig yngre enn deg selv er det lurt å tenke igjennom årsakene til dette valget, og hvilke motiver en mulig partner kan ha for å ønske seg en som er mye eldre.

– En ting som er felles for kvinner og menn er at de fleste søker en som er yngre enn seg selv – menn gjerne 10-20 år yngre, forteller Gunn Helen Øye. – Mange, begge kjønn, lyver om utseende, spesielt vekt, alder og hva man jobber med. Når de skriver «selvstendig næringsdrivende» kan det være stønad fra NAV.

– Man søker yngre partnere ut fra det bilde man har av seg selv – menn tror at de er «Guds gave til kvinnene» – og kvinner tror at de er den eneste vakre «blondinen» der inne – mens man kanskje er en av tusen, fortsetter hun.

Våg å ta kontakt!

For mange er det vanskelig å sende den første ­mailen. De vet ikke hva de skal skrive, og er redd for å bli avvist. Husk at du kommer til å bli avvist en eller annen gang i den virtuelle sjekkeverdenen – og det er ikke farlig. Ingen ler av deg – faktisk er det ingen andre som får det med seg heller. Prøv igjen, ikke legg for mye i det. Jo mer avslappet du er, desto større er sjansen for at du får svar.

Der finnes negative sider ved nettdating. Mange av dem er knyttet til urealistiske forventninger og dine egne kriterier for en ny kjæreste. Dersom du har bestemt deg for at du kun er interessert i blonde kvinner som er ca. 1,75 m høy, kan det være at du går glipp av å treffe den spennende kvinnen med mørkt hår på 1,65 med en personlighet som er perfekt for deg. Personlighet er mye viktigere enn utseende – allikevel velger mange fortsatt kun basert på utseende. Det er en av ulempene med bilder i profilen.

Gunn Helen Øyes oppfatning er at de fleste kvinner søker etter en sjelevenn og fast partner på nettet, mens en del menn kun er ute etter kortere forhold. Det er lurt å avklare forventningene både hos deg selv og hos den du finner tonen med.

Den vi tror vi vil ha er ikke alltid den vi vil passe best sammen med, så vær åpen for nye mennesker og nye impulser. Kanskje finner du nye venner?

Nettverksbygging

– På vårt nettsted er det mange som får nye venner og et større sosialt nettverk, enten i tillegg til kjæreste eller mens de leter etter den rette, sier Øyvind Isaksen i SeniorDate.

Vær avslappet og åpen for at du kanskje får flere venner, selv om du ikke finner en kjæreste med en gang. Så lenge du avklarer dette med dem du treffer, kan du oppleve en ny sosial vår.

Bruk litt tid på å vurdere hvilken nettside som er riktig for deg, og les gjerne om nettsidene ved å google dem. Slik kan du danne deg et bilde av hvor seriøs de er og om noen har klaget på dem. All informasjonen du trenger er ofte et tastetrykk unna. Sikkerhet for medlemmene er et viktig aspekt.

– Sikkerhet er en ting vi tar alvorlig. Så vidt oss bekjent er vi eneste møteplass for seniorer som krever at man må verifisere seg med et norsk mobilnummer ved registrering. På den måten vet vi hvem alle medlemmer er, og vi unngår falske profiler og utenlandske svindlere, sier Øyvind Isaksen i SeniorDate.

Kjenn også etter om du virkelig er klar for en kjæreste. Det er bedre å ønske seg en kjæreste fordi du har overskudd, enn å søke fordi du er lei av å være alene. Desperat ensomhet og et ønske om å finne en kjæreste «for enhver pris» fører til at du blir avvist gang på gang. Det er usexy, rett og slett. Det kan være at du må begynne jakten på kjærligheten hos deg selv.

PS. Min venninne er på en ny date i kveld. – For å si som Eggen: «There is hope in a hanging snor, sa hun og tok på leppestift før hun forsvant i en sky av parfyme.»