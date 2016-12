Frukt fra Edens hage

Fiken og dadler hører julen til. De er kanskje ikke så populære som før, men det er all grunn til å sette dem på bordet igjen. Dette er nemlig sunt godteri.

Tekst: Gro Berntzen, foto: frukt.no og thinkstock

Første gang publisert i VI OVER 60 desember 2012

Fiken er en av våre eldste kulturplanter. I Bibelen kan vi lese om Adam og Eva som skjulte sin nakenhet med et fikenblad. De spiste garantert frukten også, for den er søt, rik på mineraler og har flere medisinske effekter.

Stiller hosten

Spesielt hvis vi tørker den, slik vi kjenner den best. Da kan den stille hosten. Bruk av fiken anbefales både ved kronisk bronkitt og akutte luftveis­infeksjoner.

Fiken er også rik på kalsium og kan forebygge benskjørhet. Ikke minst er den et effektivt av­førings­middel, uten å irritere tarmen. Kanskje er dette en av flere grunner til at den har fått plass på bordet sammen med den fete og tungt for­døyelige julematen.



Gir energi

Også dadler er tradisjonelt blitt brukt for å lette overdreven tørr hoste og for å bekjempe forkjølelse i bronkiene.

Araberne i ørkenen anser daddelpalmen som «livets kilde». Ikke så rart, for dadler er de mest energirike fruktene som finnes. De har en styrkende effekt på grunn av det høye innholdet av sukker, vitaminer (særlig B-vitaminer) og mineraler. Dadler er nyttige ved utmattelse eller svakhet i hvilken som helst alder.

Dessertpai

Bunn

60 g myk margarin

eller smør

2½ dl hvetemel

1 dl melis

100 g kesam original Fyll

6 friske fiken i båter

4 dadler i strimler

2 ts vaniljesukker

1½ dl sukker

3 egg

2 dl matfløte

4 ss cottage cheese Fremgangsmåte

Smuldre margarin og mel. Bland i melis og kesam og kna til en smidig deig. Kjevle deigen ut og kle en 26 cm paiform. Prikk deigen med en gaffel og forstek bunnen ved 200 grader i cirka 10 minutter.

Legg fikenbåter tett i tett i bunnen av paiformen. Ha på dadlene. Visp sammen egg, fløte, cottage cheese, sukker og vaniljesukker, og hell over.

Stek paien ferdig ved 180 grader i cirka 45 minutter. Server paien lun, gjerne med vaniljeis/vaniljekrem til. Litt fikensyltetøy er nydelig til.

Dadler med bacon

Dette er perfekt snaddermat som kan serveres som en liten ventebit eller som en tapasrett. Ingredienser

8 stenfrie dadler

4 skiver bacon Fremgangsmåte

Ta stenene ut fra dadlene og surr en halv skive bacon rundt. Fest gjerne med en tannpirker. Legg på stekebrett og stek i ovnen på 200 grader i ti minutter eller til baconet er gyllenbrunt.

Kilder: Opplysningskontoret for frukt og grønt, Frisk av mat