Smarthus-teknologi

Det skal ikke mer til enn et tastetrykk på mobilen for å slå på lys og varme på hytta – og skru av alarmen.

Tekst og foto: Øyvind Risvik

Første gang publisert i VI OVER 60

Å sitte ved kjøkkenbordet og slå på strømmen og varmen på hytta i Hemsedal gjør livet enklere. – Med smarttelefonenes inntog er det ved hjelp av noen få taste­grep, et telefonnummer og litt oppfinnsomhet, blitt mulig å ha kontroll på det som skjer mange mil unna, sier Trond Telje.

Familien til Trond Telje i Oslo, kone, to døtre og to hunder, kommer alltid frem til varm hytte, lyset er slått på, alarmen er slått av. Det mangler bare at det er fyr på peisen når familien låser seg inn. – Det får jeg ikke til med dette systemet, jeg må fremdeles bruke fyrstikker, ler han, – men med gasspeis hadde det kanskje vært mulig.

Grunntemperatur

Vi er nesten kommet så langt at vi kan styre både hytte og hus med en liten mobiltelefon.

– Vi bruker et enkelt telefonnummer, sender en sms-kommando til en enhet på hytta som skrur på eller av varmen, som slår på/av lyset og kontrollerer innbruddsalarmen, sier Trond Telje. – Sam­tidig gir mobiltelefonen oss tilbakemelding om ting ikke er som de skal være.

Smarthus-eksempler

• Alarm skrur på og av innbruddsalarmen eller få beskjed når familiemedlemmer kommer hjem.

• Røykvarsler kan kobles til en alarmstasjon og varsle på telefonen hvis det oppstår brann eller røykutvikling.

• Dørlåser styrer låsen på ytterdøren.

• Lys og varme slår av og på lamper, taklys, utelys, panelovner og gulvvarme.

• Elektriske apparater slår av og på CD-spillere, radioer, TV, kaffetraktere og andre elektriske apparater.

• Vannlekkasjesensor oppdager vannlekkasje og stenger hovedkranen.

– Fordelen er at vi lett og greit kan styre aktivitetene hjemmefra. Vi er helt uavhengig av å være på hytta.

– Jeg setter på kommandoen ca. et døgn før vi drar hjemmefra. Da har vi en innetemperatur på ca. 22 grader når vi kommer frem. Vi kan både ha en bortetemperatur og en hjemmetemperatur. Vi holder blant annet en grunntemperatur som gjør at vannet ikke fryser.

For familien Telje gir det trygghet og komfort å kunne reise opp til hytta og møte deilig inne­varme. – Har vi glemt å skru av lyset da vi dro, kan vi gjøre det når vi kommer hjem.

Glemt lyset?

Hele familien bruker samme telefonnummer.

– Litt dumt hvis den ene setter på alarmen og den andre slår den av. Derfor må vi må ha kontroll på hverandre. Fordelen er at vi kan låne bort hytta til andre og vi kan selv skru av alarmen slik at gjestene kan reise til fjells uten å være redd for at den skal slå inn.

Systemet kan også styres fra PC eller nettbrett i stedet for mobiltelefon. Og mulighetene er mange. Persienner og markiser kan styres etter lys, vær- og vindforhold. Komfyrvakt kutter automatisk strømtilførselen til komfyren ved overoppheting. Det er mulig å integrere styring av stikkontakter der det er koblet til strykejern, kaffetrakter, vaskemaskin og andre elektriske apparater, for å redusere og hindre faren for brann.

Alarmen av og på

– Mobilen måker vel ikke snøen av hyttetaket?

– Det er mulig å få til slike varsler med følere eller kamera. Men takkonstruksjonen er så solid at det tåler den snøen som skulle komme. Vi valgte å la hytta ligge i en skråning og gå over to plan.

Hytta i Hemsedal er bygget som to separate leiligheter med tanke på barn og utleie. Da er det en fordel med fjernstyrt system. I tillegg kan vi skru av og på alarm og varme til en leietager.

– Føler dere større trygghet ved bruk av smarttelefon?

– Tryggheten er godt ivaretatt, sier Trond Telje. – Vi har sjekket at det virker og har aldri opplevd feil.

– Har dere montert kamera?

– Vi har ikke montert kamera, men om vi ønsker det er det mulig. Vi har også en hytte på Sørlandet hvor det ofte var innbrudd før vi fikk installert alarm. Etter det er det ingen som har prøvd seg. I Hemsedal stoppes uvelkomne gjester av veibom, kamera og vaktselskap. Det er svært betryggende.

Styrer hverdagen

Snart kontrollerer mobilen både lys og varme, alarm og ytterdør, i nær ti prosent av alle boliger i Norge. Bare fantasien setter grenser. Både panel­ovner, lydanlegg og garderobelys kan styres med en smarttelefon. Selv popcorn kan puffe i vei ved hjelp av et tastetrykk.

– Ved hjelp av smarthus-styresystem kan eldre i omsorgsbolig være uavhengig av andre, sier ­Stian Heidenreich-Riis, produsent og leverandør av styre­systemet Smart-house.

– De kan i langt større grad bestemme og styre hverdagen. Mange eldre mennesker kan oppleve funksjonssvikt, hukommelsen og førligheten kan bli redusert, noe som kan øke risikoen for ulykker. Et smart styresystem øker sikkerheten og trygg­heten, og forlenger mulighetene til å klare seg i egen bolig.