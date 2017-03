Med «vondt i magen» mener vi smerter som kan komme fra spiserør, magesekk og tarm. Oftest er «vondt» ufarlig, men det er andre symptomer du bør være på vakt overfor.

Tekst: Tove Fasting, foto: Thinkstock

Første gang publisert i VI OVER 60 november 2014

Symptomene ved ulike tilstander og sykdommer i fordøyelseskanalen kan være over­lappende. Det er ikke slik at et symptom karakteriserer bare én sykdom, sier overlege dr.med. Knut Lundin ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

I mange tilfeller har pasienten plager, men ­legene «finner» ikke noe. Da snakker vi ofte om «irritabel tarm», noe som er vanlig. Hvis konklusjonen på utredningen er irritabel tarm, kan det hjelpe å redusere inntak av fiber, frukt og noen grønnsaker.

Blod i avføringen

Blod i avføringen er noe de fleste frykter, etter-som det kan være et tegn på kreft i ende- eller tykktarm. Blod i avføringen kan imidlertid også være symptom på sår i magesekken eller tolvfinger­tarmen, hemoroider eller betennelse. Du kan også få positiv test på blod i avføringen hvis du har spist blodmat. Ved ulcerøs kolitt, som er en inflammatorisk tarmsykdom, kan du ha slimete, blodig avføring.

– Det finnes en enkel hjemmetest for å sjekke om der er blod i avføringen – det er ikke alltid dette er like synlig. Litt av avføringen på toalettpapiret smøres på en testfolder som vil gi utslag dersom der er spor av blod, forklarer Lundin. Legekontoret kan avlese testen.

Ved tarmkreft har du oftest symptomer som feber, vekttap og plutselige endringer i avføringsmønsteret. Du kan for eksempel plages med forstoppelse eller måtte på toalettet oftere enn før.

Obs på smertestillende

Mens sår i magesekken eller tolvfingertarmen tidligere oftest skyldtes bakterien helicobacter pylori, er det nå vanligere at eldre mennesker utvikler magesår på grunn av regelmessig bruk av smertestillende, betennelsesdempende medisiner som Ibux, Voltaren og Naproxen.

– Dette er et stort problem. Ved magesår vil du sjelden oppleve smerter, men føle ubehag når du tar disse medisinene, sier Lundin, som advarer mot å ta mye av for eksempel Ibux hvis du også går på blodfortynnende medisiner. Det kan være farlig.

Smerter i spiserøret

Et annet problem som gjelder alle slags piller, er at mange ikke er nøye med å svelge dem med vann.

– Piller kan sette seg fast i spiserøret hvor de etter­hvert fører til arrdannelse, noe som vil gi smerter når du spiser. Piller skal alltid svelges med vann slik at de kommer helt ned i magen før de løser seg opp, sier Lundin.

Hvis du har vondt bak brystbenet er det naturlig å tenke «hjerteproblemer», men smerter her kan også skyldes refluks, altså sure oppstøt fra magesekk til spiserør. Du skal selvfølgelig ta en sjekk hvis du har mistanke om at det er noe galt med hjertet. Refluks skyldes at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret fordi lukkemuskelen mellom spiserør og magesekk ikke fungerer godt nok.

Hvis det gjør vondt å svelge og maten har en tendens til å sette seg fast, kan det også skyldes nedsatt motorikk og muskelkraft på grunn av alder.

Slapp og uopplagt?

Cøliaki er intoleranse mot gluten (et protein som finnes i hvete, rug og bygg, men ikke i andre kornsorter). I likhet med andre immunsykdommer kan dette utvikle seg i godt voksen alder. Cøliaki gir en betennelsestilstand i tynntarmen.

– Symptomene er at man føler seg slapp og uopplagt, har uforklart jernmangel med lav blodprosent og uforklart beinskjørhet. I tillegg kan man ha problemer med luft i magen, føle seg utspilt og plages av forstoppelse eller diaré. Noen leger mener kronisk diaré er et symptom på gluten-allergi, men det gjelder bare i halvparten av tilfellene. Mange venner seg til symptomene på cøliaki, og først når de begynner på glutenfri diett skjønner de at det ikke var normalt å ha det slik, sier Lundin.

Han oppfordrer til å ha cøliaki i tankene hvis du skulle få uforklarlige brudd på grunn av osteoporose (beinskjørhet).

– Det er ikke slik at om du har osteoporose, så har du også cøliaki. Men mange eldre med cøliaki har også beinskjørhet da kroppen ikke absorberer kalk like godt som når tarmen er frisk.

Hyppig og slimete avføring

I likhet med cøliaki er ulcerøs kolitt en immun­sykdom som rammer endel mennesker over 60 år. Sykdommen forårsaker betennelse i slimhinnen i ende- og tykktarm. Betennelsen gir sår som gjør at du kan få slimete og blodig avføring. I tillegg kan du få magesmerter, feber, hyppig avføring og føle deg slapp og generelt dårlig almentilstand. Sykdomsaktiviteten er ofte svingende og veksler mellom gode perioder hvor du kan være symptomfri, og dårligere perioder.

– Når vi har mistanke om mage- og tarm­sykdommer kan det være nødvendig å gjøre en koloskopisk undersøkelse hvor en bøyelig fiber­optisk slange føres inn i tarmen. Mange kan grue seg til en slik undersøkelse, så det er viktig å vite at i de fleste tilfellene går dette helt greit. I spørre­undersøkelser er pasientene stort sett fornøyd med denne undersøkelsen. Det er ingen grunn til å utsette lege­besøket fordi man frykter koloskopi. Det samme gjelder gastroskopi, hvor en tynn slange føres ned i spiserør og magesekk, sier Lundin.