Grønn medisin

Magne Skjervheim mener naturen har løsningen på luftplager og diaré, eksem, flass og sår som ikke vil gro. Han har grepet inn og gitt naturen en liten dytt.

Tekst: Marte Bjørklund, foto: Elias Dahlen og Lars Arvid Oma

Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2014

Den tidligere veterinæren er overbevist om at det han har skapt hjelper mot mage­trøbbel, tannkjøttbetennelse, skrubbsår og brannsår, solbrent hud og psoriasis. En felles mulig årsak til alle disse plagene er at den naturlige bakteriefloraen er i ubalanse.

– Normalfloraen er viktig for sunn hud og slimhinner, fruktbar jord, trygg mat og et godt miljø. Når den forstyrres av kjemikalier, kan det føre til ulike plager, sier Magne Skjervheim.

Basert på syre

På 1980-tallet jobbet Skjervheim som veterinær og oppdaget ved en tilfeldighet at maursyre var gunstig for å holde orden på magen til grisen. I dag er det vanlig å tilsette maursyre i grisefôr. Maursyre er en organisk syre, og dem finnes de flere av i naturen. Skjervheim fikk blod på tann. Kanskje kunne organiske syrer også bidra positivt når menneskemager er i ubalanse.

– Jeg var dessuten overbevist om at organiske syrer, sammen med en naturlig bakterieflora, også kunne ha positiv effekt på hud og slimhinner.

Eddik, sitron, molter, tyttebær, tranebær og rogne­bær gjør livet surt for de skadelige bakteriene, uten å ta knekken på de gode i samme slengen. Organiske syrer bidrar også til å gjøre produktene holdbare og fyller samme funksjon som parabener. De senker pH-verdien, og lav pH er en forutsetning for sunn hud. Høy pH stimulerer vekst av sopp og skadelige bakterier, og gjør at den nyttige bakteriefloraen får det vanskelig.

– Noen enzymer som heter proteaser spiller en nøkkelrolle for at sår skal gro. Når hudplager utvikler seg er proteaseaktiviteten for høy. Lav pH kontrollerer også denne, forklarer Skjervheim.

Siden 1985 har organiske syrer og heling av sår vært hans hovedinteresse. – Jeg visste at jeg var på sporet av noe som hadde effekt. Noe som totalt sett var bedre enn alt annet som finnes på markedet. Tiden jobber for oss. Alt nytt tar tid.

I dag produserer han blant annet hudvask, hudpleie, sjampo, deodorant, munnspray og mage­regulator, i tillegg til produkter til dyr og renhold av hus og utstyr.

Mot mageplager

– Svært mange, særlig eldre, har problemer med mage og tarm. Som luftplager, eller diaré, for eksempel etter lange antibiotikakurer. Folk med slike plager forteller at de har god effekt av mage­regulatoren vår. At den er blitt en bestselger uten at vi har begynt å markedsføre den, sier litt om potensialet, mener Magne Skjervheim.

Arnold Berstad er tidligere professor og sjef for seksjon for gastroenterologi ved Universitetet i Bergen. Han er nå pensjonist og arbeider som lege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Mange av pasientene hans har diagnosen irritabel tarm-syndrom, en lidelse han mener så mange som én million nordmenn kan være rammet av. Typiske symptomer er smerter og ubehag i magen, og uregelmessig avføring. Hverken blodprøver eller andre undersøkelser kan bekrefte diagnosen, og helsevesenet mangler ifølge Berstad en effektiv behandling.

– Mageregulatoren inneholder syrer som ligner på de syrene kroppen selv produserer i magesekk og tykktarm. Mye tyder på at irritabel tarm-­syndromet skyldes unormal tarmflora, selv om ingen helt presist har klart å finne hva som er feil. Det ser ut som at disse pasientene ikke greier å holde miljøet i første del av tykktarmen surt nok. Det blir da for mye oksygen i tarmen, og innholdet begynner å råtne i stedet for å gjære, slik det skal, forklarer professoren.

Berstad sier at mageregulatoren også er heldig for miljøet i munnen. Røykere og personer med kroner og tannproteser kan være særlig utsatt for betennelse i tannkjøttet. Pasienter i denne gruppen har fått bedre munnhelse med mageregulatoren.

Professoren vil ikke gå god for produktet, siden det ikke er formelt forsket på. Men han synes resultatene er interessante. Og han har ikke regist­rert bivirkninger.

Reidar J. Hellesylt er en av pasientene som har prøvd det grønne stoffet. Han hadde hatt ubehag og vondt i magen i ti år uten at legene fant ut hva som var galt.

– Jeg var litt skeptisk da Berstad foreslo at jeg skulle prøve mageregulatoren. Spesielt siden den opprinnelig var utviklet for dyr, forteller Hellesylt.

Han trosset skepsisen og bestilte den grønne flasken samme kveld som sykehusbesøket.

– Jeg merket forskjell allerede første dag! Jeg hadde ikke trodd det var mulig. Etter få dager var jeg helt fin. Kunne begynne å drikke kaffe igjen. Ikke minst slapp jeg det konstante ubehaget.

Det første halve året drakk Hellesylt middelet daglig. Nå har det gått et par år og han tar det bare innimellom. Hvis han skal spise fet mat, eller hvis han merker at magen er urolig. Av og til tar han et glass av det om kvelden. – På grunn av mage­regulatoren slipper jeg å våkne av magesmerter om nettene, sier han.

Miljøvennlig hudvask

Gjennombruddet for Magne Skjervheim kom i 2000 og var en spenespray til melkekyr. Den viste seg å redusere risikoen for jurbetennelse. Samme blanding virket godt på hudproblemer hos hunder. Bønder, smådyrklinikker og hundeeiere tok sprayen i bruk, og Skjervheim var ivrig som aldri før. I 2003 lyktes han endelig med en hudvennlig og miljøvennlig hudvask for mennesker og dyr.

– Jeg har møtt stor skepsis, men har hele tiden vært sikker på prinsippet. Når leger og fagfolk ikke tar oss alvorlig, mener jeg det handler om fordommer. Som at en veterinær i Hardanger ikke kan ha noe seriøst å fare med.

Spesialist i hudsykdommer ved Åsane Hudlege-klinikk, Erlend Tolaas, har med hell brukt produktene som del av behandling av hudsykdommer som eksem, kløe og hårsekkbetennelse, tilstander der bakterier spiller en rolle.

– Jeg er ikke minst opptatt av å få inn denne type produkter som generell hudpleie for frisk hud. Det meste som brukes av sjampo og såpe er altfor sterkt, og tar med seg for mye av det naturlige hudfettet, påpeker hudlegen.

Mange er glad i lange, varme dusjer fordi det kjennes behagelig for stive ledd og muskler. Men som hudlege anbefaler Tolaas å begrense dette.

– Eldre bør dusje litt kortere med litt kaldere vann enn de egentlig har lyst til. Og sjampoen bør gå rett i sluket, den bør ikke renne ned langs kroppen, sier han.

Skal forskes på

I 2007 pensjonerte Skjervheim seg, ti år etter at han etablerte Optima Produkter. Her jobber han deltid sammen med tre andre. Videreutviklingen av produktene står han fortsatt selv for.

– Hva er minuset med produktene dine?

– Eddiksyren er en viktig ingrediens, kjent for å ha antibakterielle egenskaper og positiv effekt på hud og hår. Men lukten av eddik er ikke lett å skjule. Vi demper den med sitronolje og stikkelsbæressens, fordi enkelte misliker eddiklukt. Den forsvinner uansett fort, sier Skjervheim.

På sårpoliklinikken ved Stord sjukehus behandler de hver uke 20-30 pasienter med akutte og kroniske sår. Det siste året har de brukt Optima daglig på forskjellige typer sår. Tilbakemeldingene er utelukkende gode, og de har ikke opplevd noen bivirkninger.

– I noen tilfeller har sår grodd ved hjelp av dette produktet, der andre sårmidler ikke har fungert. Behovet er der absolutt, og flere burde prøve det, sier seksjonsoverlege Bodo Erhardt Günther.

Klinikken skal nå forske på resultatene av Optima. De har fått midler og prosjektet er godkjent av alle nødvendige instanser. – Dette er spennende fordi det blir det første kliniske studiet av dette produktet på mennesker, sier seksjonsoverlegen.